Pięcioletni niepełnosprawny chłopiec zawstydził turystów. W ten sposób dotarł nad Morskie Oko [FOTO]

Nie od dziś wiadomo, że podróż na Morskie Oko to dla wielu zapalonych „taterników” wyprawa równa zimowemu wejściu na K2. Jest tak uciążliwa, że turyści nie mogą obyć się bez pomocy konnych bryczek. Warto spojrzeć na historię 5-letniego Arka, który do celu wycieczki dojechał na wózku inwalidzkim. Chłopiec cierpi na rozszczep kręgosłupa.

Arek pokazał wszystkim prawdziwy hart ducha i zapał. Na swoim wózku dojechał do Morskiego Oka. Dla wielu dorosłych jest to osiągnięcie znacznie przekraczające możliwości.

Wyczyn chłopca stał się sławny dzięki wpisowi, jaki pojawił się na Facebooku na profilu Tatromaniak: Oto Arek. Arek ma 5 lat i siłę ducha, której pozazdrościć mu może pewnie 99% osób czytających ten post. Kilka dni temu dojechał nad Morskie Oko…ale w trochę inny sposób niż setki turystów każdego dnia.

Chłopiec był na wycieczce ze swoimi rodzicami. Dumna z syna mama napisała: Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to dla większości nie jest żaden wyczyn, jednak dla nas, osób, które na każdym kroku starają się wmówić swojemu dziecku, że wózek to nie przeszkoda, to też pokonanie własnych barier, przesuwanie ich w coraz bardziej odległą stronę i przekonywanie się, że możemy robić razem wiele, tak jak pójść na 18 km spacer

Zdarzenie jest tym bardziej poruszające, że wciąż pojawiają się nowe doniesienia o osobach, które nie są w stanie pokonać trasy na Morskie Oko i z powrotem.

Dla wielu turystów droga okazuje się za długa a zmrok to prawdziwe zaskoczenie. „Taternicy” dzwonią do policji, TOPRu a nawet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

