PiS zamierza cisnąć Niemców. Powstanie specjalna grupa ekspertów. To oni wyliczą jakie straty poniosła Polska podczas II wojny światowej

Arkadiusz Mularczyk szef parlamentarnego zespołu ds. oszacowania odszkodowań wojennych zapowiedział, że powstanie specjalny zespół naukowców, który oszacuje straty jakie państwo polskie poniosło podczas II wojny światowej.

Najpierw trzeba oszacować faktyczną wartość strat, jakie państwo polskie poniosło podczas II wojny światowej, co nie jest sprawą łatwą – mówił w niedzielę poseł Arkadiusz Mularczyk.

W zespole, którego powstanie na specjalnej konferencji we Wrocławiu zapowiedział Mularczyk mają zasiąść specjaliści z zakresu demografii czy demografii.

To będą między innymi ekonomiści oraz demografowie, ponieważ trzeba dokładnie oszacować nie tylko straty materialne, ale również i ludzkie. Np. wiemy, że przed wojną w polskim państwie było 35 mln obywateli, a po wojnie 23 mln. Historycy podają, że 6 mln zginęło, zatem gdzie się podziało pozostałe 6 mln osób – powiedział poseł.

Mularczyk podkreślił, że podanie przypuszczalnych kwot będzie możliwe dopiero po analizie wyników prac ekspertów. Jego zdaniem ich wyliczenie jest istotne dla polskiej opinii publicznej jak i ujawnienia go społeczności międzynarodowej.

To będzie historyczne dzieło i praca, która otworzy ścieżkę prawną do roszczeń odszkodowawczych dla ofiar indywidualnych, które przeszły przez obozy śmierci, przymusowo pracowały lub poniosły jakiś uszczerbek. Nawet jeśli już nie żyją, to spadkobiercy tych osób będą mogli dochodzić odszkodowań – zaznaczył.

Źródło: „Fakt”