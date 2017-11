PROGNOZA POGODY na dziś. Mróz, wiatr i kolejne opady śniegu. Wiemy, kiedy pogoda się poprawi. Będzie nawet kilkanaście stopni na plusie

O poranku 21 listopada 2017 roku w wielu miastach Polski przywitał nas mróz. Spoglądając, tuż po przebudzeniu, na termometr minusowe temperatury można było zobaczyć we wschodniej i centralnej Polsce, a także na południu.

W ciągu dnia temperatura w całym kraju powinna być dodatnia, jednak porywy wiatru sprawią, że odczuwać będziemy nieprzyjemny chłód.

Nie rozstajemy się także ze śniegiem. Padać będzie między innymi w Centrum, w tym w stolicy, a także na Pomorzu. W zachodniej części naszego kraju, w Poznaniu i Wrocławiu prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, podobnie w położonym na południu Krakowie.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 do 6 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie oczywiście na polskim biegunie zimna, czyli Suwalszczyźnie, z kolei najwyższe temperatury odnotujemy na Dolnym Śląsku.

W Warszawie na termometrach maksymalnie 3 stopnie Celsjusza, do tego nieprzyjemny wiatr. Podobnie będzie w Gdańsku, z kolei nieco cieplej (4 st. C) w Krakowie, a aż 6 stopni Celsjusza we Wrocławiu. W obu tych miastach wiatr będzie umiarkowany, trochę silniejszy niż w stolicy.

Jak to mówią: byle do czwartku! Wtedy do Polski napłynie ciepłe powietrze, zmiana pogody ma przynieść słoneczną aurę, a w weekendowe dni nawet kilkanaście stopni na plusie.

Zobacz także: Smartfon wybuchł w biurze. Wszystko nagrała kamera [VIDEO]

Źródło: tvnmeteo.tvn24.pl