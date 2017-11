Spisał treść wszystkich banerów z Marszu Niepodległości. Analiza filmu wiele tłumaczy. Gdzie są faszystowskie hasła?

Nie milknął echa banerów, które pojawiły się na tegorocznym Marszu Niepodległości i treści, które mogliśmy na nich zobaczyć. Lewackie media przekazywały kolejne informacje o faszystowskich odniesieniach i nazistowskich symbolach. Jak było na prawdę?

Użytkownik o pseudonimie MarekRulez opublikował na portalu Youtube komentarz (pod oficjalnym nagraniem Marszu Niepodległości), w którym spisał wszystkie hasła z banerów, które zobaczył na filmie. Dodatkowo dla potwierdzenia swoich słów dodał również dokładny czas, gdy można je zobaczyć na ekranie.

„Spisałem treść banerów w języku ojczystym, wszystkie, które udało mi się odczytać. Może ktoś przetłumaczyć na angielski? A najlepiej gdyby twórcy tego kanału wrzucili to tłumaczenie na angielski w treść materiału filmowego jako napisy. Czasy podane w chwili przejścia baneru przez linię utworzoną przez latarnie znajdujące się najbliżej względem kamery. Tłumaczyć i rozsyłać na świat, niech każdy sam oceni te „faszystowskie”(sic) hasła” – napisał.

2:14- od lewej „My chcemy Boga” „Marsz Niepodległości” // „We want God”

5:26- „Oławscy Patrioci” „Wojownicy’15”

7:01- „Wielkopolska Prawica”

7:23- „Gazeta Polska Klub w Miliczu”

7:34- „Maryjo Królowo Polski Miej w Opiece Naszą ojczyznę. Królestwa swego strzeż”

8:28- „Deus Vult Obóz Narodowo- radykalny”

9:21- „Solidarni 2010 Belgia”

11:13- „Konin”

11:27- „Przysucha”

11:50- „Xportal.pl”

12:27- „Kolscy Patrioci”

12:32- „Jezusowi cześć i chwała”

13:10- „Młodzież Wszechpolska”

13:52- Maryjo „Zawsze w Prawą stronę”

17:33- „Narodowe Siły Zbrojne Kraśnik”

18:33- „Aborcja to zabijanie dzieci”

21:00- „Klub Gazety Polskiej Strzegom”

21:28- „Narodowy Krasnystaw” „Polskość to normalność”

23:09- „Wolni i Solidarni”

23:48- „Dzielny Tata.pl”

24:20- „Cześć i Chwała Harcerzom z Zielonki 11.11.1939”

25:53- „Lwów i Wilno Pamiętamy”

27:09- „Ruch narodowy Śląsk”

28:28- „Solidarność Walcząca”

28:36- „Boże przywróć Polsce Katolicką Monarchię , przywróć Królestwo Polskiej Korony”, „Polska Katolicka, Nie Laicka”

28:59- „Jak się wyrosło w komunizmie to nie można było nie mieć antykomunistycznego podejścia”

29:02- „Bóg Honor Ojczyzna; Stara Wiara”

29:05- „Żądamy prawdy o zabójstwie Jerzego Popiełuszki”

30:33- „Czysta Krew Trzeźwy Umysł SXE (Antyhipisi) ; Europa będzie biała albo bezludna; Maksym „tasak” Marcinkiewicz; Szturmowe południe” – tu faktycznie szła grupka neopogańskich neonazistów

Ale dalej znowu:

31:27- „Wolna Polska kontra Czerska Mać”

32:07- „Nie dla islamu w Polsce”

36:30- „Patriotyczny Wałbrzyski Kocioł”

37:37- „Endecja” „My chcemy Boga”

38:05- „Ruch Kontroli Wyborów i Ruch Kontroli Władzy”

38:15- „Zjednoczeni Patrioci”

38:32- „Polsko zbudź się POBUDKA”

41:28- „Panie Prezydencie żądamy ujawnienia Aneksu

