„Świat według Kiepskich” znika z anteny Polsatu. W wiosennej ramówce zabraknie nowych odcinków [VIDEO]

Jak podaje serwis Wirtualne Media w wiosennej ramówce Polsatu zabraknie nowych odcinków „Świata według Kiepskich”. Ale bez nerwów, kolejny sezon widzowie zobaczą najprawdopodobniej jesienią.

Do 2009 roku stacja pokazywała rocznie 1-2 sezony sitcomu. Od 2010 do 2017 roku premierowe odcinki emitowano we wszystkich wiosennych i jesiennych ramówkach.

Jak udało się ustalić portalowi „wirtualnemedia”, zdjęcia do nowych odcinków wstępnie mają ruszyć w czerwcu bieżącego roku.

Ich telewizyjna premiera najprawdopodobniej odbędzie się jesienią tego roku.

Telewizja Polsat i producent „Świata według Kiepskich” nie podają powodów przerwy w emisji serialu.

„Świat według Kiepskich” w Polsacie można oglądać od marca 1999 r.

W obsadzie ponownie pojawią się m.in. Andrzej Grabowski, Marzena Kipiel-Sztuka, Barbara Mularczyk-Potocka, Bartosz Żukowski, Joanna Kurowska.

Wolność24/ Facebook/ wirtualnemedia.pl