Zdradzamy tajemnice symbolu pioruna w kole używanego przez czarny blok na Marszu Niepodległości. To nie symbol faszystowski, ale bardzo patriotyczny

Śledztwa i procesy wobec uczestników czarnego bloku na Marszu Niepodległości zapewne okażą się kolejna kompromitacją środowisk lewicowych. Tak też będzie w wypadku tajemniczego symbolu pioruna w kole.

Sam też uległem takiej antyfaszystowskiej histerii – opisując symbol błyskawicy w kole, wyglądającym jak logo jakiegoś komiksowego bohatera, które uczestnicy czarnego bloku mieli na innych swoich flagach i tarczach, stwierdziłem, że „symbol ten podobny jest do podobny do symbol brytyjskich faszystów Oswalda Mosleya”.

Jednak jak się okazuje błyskawica w kole używana przez „szturmowców” wzorowana była na symbolu Grup Szturmowych, drużyny harcerskich Szarych Szeregów walczących z niemieckimi nazistami podczas II wojny Światowej, i podporządkowanych Armii Krajowej.

Żołnierzami Grup Szturmowych byli pełnoletni harcerze zaangażowani w akcje bojowe i dywersyjne. Na ilustracji do tekstu można zobaczyć na zielonym tle logo Grup Szturmowych, a na czarnym logo współczesnych „szturmowców”.

Niepowodzeniem skończyły się też próby przypisania niesionemu na Marszu Niepodległości transparentowi „czysta krew, trzeźwy umysł” rasistowskiego przesłania. Decydują o tym widoczne na transparencie obok hasła literki SXE oznaczają „Straight edge”.

„Straight edge” to idea wyrosła nie z subkultury skinhead, ale z subkultury punk. Kontestuje ona dalej system jak ruch punk, ale odrzuca nihilizm i niezdrowy tryb życia, czyli alkohol, narkotyki, przygodny sex, śmieciowe jedzenie (niektórzy z SXE są wegetarianami lub weganami).

„Straight edge” propaguje zdrowy tryb życia, więc uczestnicy czarnego bloku będą mogli się tłumaczyć przed sądem, że chodzi o krew czystą od narkotyków i alkoholu, pochwałę abstynencji pozwalającej zachować czysty umysł. I takie wytłumaczenie sąd będzie musiał uznać.

Lewica od dawna stara się przypisać krzyżowi celtyckiemu tylko znaczenie rzekomo neonazistowskie. Nie da się ukryć, że jest to symbol używany przez nacjonalistycznych ekstremistów w Europie zachodniej. Dla katolików ważniejsze jest jednak to, że jest to od wieków symbol świata Chrystusa (koło jest symbolem świata, a krzyż Chrystusa). Nie ma więc powodów by katolicy rezygnowali z tego symbolu, podobnie jak nie należy rezygnować z noszenia spodni z racji na to, że spodnie nosili naziści.

Niewątpliwie kontrowersyjnym symbolem obecnym nad czarnym blokiem były flagi z symbolem czarnego słońca – symbolem słońca obecnym w kilku kulturach, niestety też używanym przez Thule (okultystyczne zgromadzenie, które zainspirowało powstanie ruchu nazistowskiego w Niemczech). Dziś obecnym np. na sztandarach ukraińskiego ochotniczego batalionu Azow.

Problem z takimi symbolami polega na tym, że są one obecne w przeróżnych kulturach, i dopiero kontekst kulturowy określa z jakim symbolem mamy do czynienia. Tak się dzieje np. z swastyką, powszechnym wśród hindusów symbolem, jednocześnie logiem nazizmu, oraz symbolem, który niezwykle często był wykorzystywany w symbolice II RP.

