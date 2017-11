Popek zabiera głos w sprawie dziewczyny która traci wzrok przez tatuaż. „Chciała mieć oczy jak on”. Ostre wezwanie do fanów

Młoda dziewczyna postanowiła pójść w ślady swojego idola i wytatuować sobie gałki oczne. Niestety konsekwencje tej decyzji były tragiczne, ponieważ 22 latka zaczęła tracić wzrok. Głośną sprawę skomentował w końcu, artysta do którego młoda kobieta chciała się upodobnić.

22-letnia Ola z Wrocławia działająca w sieci pod pseudonimem Anoxi_Cime postanowiła wytatuować sobie gałki oczne na wzór rapera Popka. Pech chciał, że dziewczyna trafiła na salon, który nie posiadał odpowiednich kompetencji do przeprowadzenia takiego zabiegu. Tatuażysta wbił igłę za głęboko doprowadzając do przebicia gałki. W efekcie Ola straciła wzrok w prawym oku.

Na krótko po błędnie wykonanym zabiegu zaczęła widzieć coraz gorzej również na drugie oko. Niekompetentny tatuażysta doprowadził do zmian, które według lekarzy są nieodwracalne skazując tym samym klientkę na utratę wzroku.

Głos w sprawie postanowił zabrać sam Popek, który podzielił się swoimi przemyśleniami z magazynem Party.

„Zrobiło mi się smutno. Fani nie powinni tak robić, nie powinni skakać za mną w ogień. Ja też kocham Tupaca, ale w łeb bym sobie za niego nie strzelił. Nie powinni ciąć sobie twarzy, robić oczu. Ja tę dziewczynę gdzieś widziałem, zrobiłem sobie z nią zdjęcie. Na początku myślałem, że jest spoko, że może przez to nie dostanie pracy. Ale zaczęła tracić wzrok… Niech to będzie przestroga dla innych polskich dzieciaków, żeby nie cięli sobie jednak mordy, nie robili tatuażu oczu. Jeszcze raz powtarzam: TO JEST CHORE. Ja patrzę na to ze swojej perspektywy. Król jest tylko jeden, a wy tak nie róbcie” – podkreślił.

