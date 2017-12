„Potencjalnie niebezpieczna” asteroida jest znacznie większa niż przypuszczano! Stała się zagrożeniem numer jeden

Na podstawie nowych zdjęć satelitarnych naukowcy wysnuli wniosek, że asteroida 3200 Phaethon jest większa, niż wcześniej sądzono – donosi „Wprost”. Obiekt ten znajduje się na liście „potencjalnie niebezpiecznych”.

Według naukowców 3200 Phaethon nie stwarza jednak realnego zagrożenia dla Ziemi. Obiekt ten został po raz pierwszy zauważony w 1983 roku przez satelitę IRAS.

„Ze względu na najmniejszą spośród nazwanych planetoid odległość do Słońca, nazwano go na cześć mitycznego syna Haeliosa, boga Słońca. Planetoida zbliża się do Słońca tak bardzo, że jej powierzchnia rozgrzewa się od 1025 do 1500 K, co uniemożliwia przetrwanie lodu, którego sublimacja tworzy warkocze komet” – czytamy wprost.pl.

Do tej pory NASA podawało, że średnica Phaethon wynosi 5 km. W związku z tym zajmowała trzecie miejsce na liście „potencjalnie niebezpiecznych aseroid” pod względem wielkości. Wszystko wskazuje na to, że obiekt ten trafi na pierwszą pozycję. Według najnowszych badań wykonanych przez obserwatorium Arecibo w Portoryko wynika, że Phaethonma średnicę 5,8 km.

Najnowsze badania zostały przeprowadzone w grudniu, wtedy gdy asteroida znajdowała się najbliżej Ziemi.

Źródło: wprost.pl