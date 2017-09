Sportowiec chciał przykozaczyć i pogłaskać lwa. Król zwierząt pokazał mu kto tu rządzi [VIDEO]

Głaskanie lwów to nie przelewki. I całe przedsięwzięcie może skończyć się tragicznie. Przekonał się o tym walijski rugbysta. Podczas podróży do Republiki Południowej Afryki Scott Baldwin postanowił się zbliżyć do zwierzęcia. Myśląc, że nic mu nie grozi bezmyślnie spróbował pogłaskać parusetkilogramową bestie. Co z tego wynikło, zobaczcie sami.

Podczas zwiedzania rezerwat Baldwin wraz z kolegami podziwiali drapieżne zwierzęta. Rugbysta wyciągnął rękę za ogrodzenie i pogłaskał lwa.

I to był jego błąd. Skończyło się to dla niego kontuzją ręki. Stan sportowca jest stabilny, a uraz okazał się niegroźny.

Jednak ta kontuzja nie pozwoliła mu wystąpić w meczy rugby. Za pomocą Twittera sportowiec przeprosił fanów, że nie mógł przez uraz wystąpić w meczu swojej drużyny Ospreys.

-Powinienem wiedzieć, że lew nie będzie zadowolony, że zanim mu się przedstawiłem to pogłaskałem lwicę – śmiał się przez łzy Scott Baldwin.

1/3 Sorry all Ospreys fans for letting you and the team down by missing the game through the bite!

— scott baldwin (@scottbaldwin2) September 30, 2017