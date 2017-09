Szaleniec czy bohater? Dramatyczny rajd po autostradzie płonącą cysterną [VIDEO]

Niezwykłą odwagą wykazał się kierowca Kierowca płonącej cięzarówki. Przez 3 kilometry pędził autostradą. Udało mu się dotrzeć do punktu opłat, gdzie zgaszono samochód.

Do zdarzenia doszło we wtorek na autostradzie nieopodal Liangungang w prowincji Jangsu na wschodzie Chin.

Płonąca ciężarówka, która przewoziła cement, najpierw przejechała przez jeden punkt poboru opłat.

Kierowca dalej przez 3 kilometry kontynuował jazdę, mimo płomieni, które buchały z tylnych kół ciężarówki.

Smuga dymu ciągnęła się za samochodem na setki metrów.

Zza płonącej ciężarówki nie było widać nic.

Kierowca mimo niebezpieczeństwa wybuchu dojechał do punktu poboru opłat, gdzie na miejscu strażacy zdołali ugasić ciężarówkę. Poniżej dramatyczne nagranie:

#MostWatched A blazing truck! This might look like a movie but the dramatic footage actually came from east #China’s Jiangsu Province pic.twitter.com/GdXbq23GpA

— CGTN (@CGTNOfficial) 20 września 2017