Szczerba w olimpijskiej formie. „1 września świętujemy napad Niemiec na Polskę”. Internet kpi bezlitośnie [VIDEO]

Poseł Szczerba znany jest ze swej sympatii do Niemiec i uchodźców, ale tym razem chyba lekko przeszarżował. Błyskotliwy poseł w Polskim Radiu 24 powiedział: Emocje odgrzewane są 1 sierpnia, albo 1 września, gdy świętujemy napad Niemiec na Polskę. No cóż aż strach pomyśleć co Pan poseł świętuje 17 września? Oj Ryszardowi Petru rośnie poważna konkurencja… Internauci są bezlitośni.

Szczerba podczas audycji był też pytany o problem reparacji wojennych, o które może zabiegać Polska. To właśnie wtedy doszło do tej niefortunnej wypowiedzi. Mimo wszystko chcemy wierzyć, że poseł PO się po prostu przejęzyczył.

Szczerba: Są fakty i emocje. Emocje odgrzewane są 1 sipernia, albo 1 września, gdy świętujemy napad Niemiec na Polskę…

Jastrzębowski: Obchodzimy, a nie świętujemy…

Szczerba: Świętujemy w tym znaczeniu, że to dzień uroczysty, gdy wspominamy ten tragiczny dzień w naszej historii. Ale ja się pytam, gdzie jest Jarosław Kaczyński, gdzie był 10 lat temu, 12 lat temu!?

Potem Szczerba opowiadał, że choć pieniądze z reparacji nam się należą, to na dziś nie ma na to szans, a sprawa jest definitywnie zamknięta.

Nie wiem czy nie mamy do czynienia z jedna z największych wpadek słownych polityków w tym 10-leciu? Bo z 6 króli Petru można się śmiać, ale przejęzyczyć się w taki sposób jak poseł Szczerba to jednak sztuka: ” 1 września świętujemy napad Niemiec na Polskę”.

Oto jak na te słowa zareagował internet.

Michał Szczerba: "1 września świętujemy napaść Niemiec na Polskę". W Wehrmachcie świętujemy czy w Waffen SS? pic.twitter.com/31VjtZGT4F — Stanisław Janecki (@St_Janecki) September 4, 2017

Cała Platforma, wszystkie zdrowe siły narodu niemieckiego świętują dzień 1 września ! pic.twitter.com/tAKDr2Ztwh — Kapitan Nemo (@KapitanNemoPL) September 4, 2017

Panie pośle @MichalSzczerba serio pan powiedział, że 1 września ŚWIĘTUJEMY napaść Niemiec na Polskę? — Kuba Grzeszkowski (@KGrzeszkowski) September 4, 2017

Szczerba to stan umysłu. — Teresa Monika (@kinga463) September 4, 2017

Poseł Szczerba świętuje 1 września, zapewne świętuje również 17 września.

Stopniowanie od dziś: głupi, głupszy, Szczerba. — Mateusz Lewicki 🇵🇱 (@lewicki_mateusz) September 4, 2017

Spokojnie….Gdyby to nie był Szczerba, to byłby to Petru…😂😂😂 — Docent Furman (@ZiggySt60732245) September 4, 2017

