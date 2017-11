Tak się bawią w polskich korporacjach. Naga kobieta idzie przez szpaler kilkudziesięciu mężczyzn [VIDEO]

Tylko buty i ciemne okulary. Naga kobieta idzie przez szpaler pełen mężczyzn z garniturach. Na koniec pokazuje środkowy palec. W tle słychać głośne komentarze.

To „czalendź” w jednej z warszawskich korporacji finansowych, zajmującej się wciskaniem ludziom ryzykownych inwestycji, na których nieświadomi ludzie najczęściej tracą duże pieniądze. W tym środowisku nie są znane pojęcia moralności i obciachu. Do „lepszej pracy” nakręcają się m.in. tak, jak widać to na video.

Kobieta, która zdecydowała się przejść nago przez szpaler mężczyzn dostała za to 10 tysięcy złotych. Jak pisze portal money.pl, są też inne „czalendże”, np. zgolenie głowy na łyso.

