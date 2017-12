Tego jeszcze nie było! Dania oskarża Polaków, że nie chcą przyjeżdżać do pracy. „To zagraża gospodarce”

Jak się okazuje, coraz mniej Polaków decyduje się na wyjazd do pracy za granicę. Brak rąk do pracy odczuwa szczególnie Dania. Tamtejsi pracodawcy mówią, że to dla nich spory kłopot. Obawiają się nawet, że wiele międzynarodowych koncernów może opuścić ich kraj ze względu na brak siły roboczej.

Według najnowszego opracowania Duńskiego Związku Pracodawców, w ich państwie drastycznie zmalała liczba zagranicznych pracowników. Obwinia się za to przede wszystkim obywateli Polski. Powód? Już nie tak ochoczo decydujemy się na pracę za granicami naszego kraju. Liczba przybywających do kraju Polaków spadła o 78 procent!

Finans.dk spytało o tą kwestię dyrektora Związku Pracodawców w Danii Jacoba Holbraada, który powiedział wprost:

-„To bardzo niepokojące, że ruch siły roboczej z Polski zmienił się z silnej, płynącej rzeki w mały strumień”.

Jak twierdzi duński portal Finans.dk powodem braku napływu naszych rodaków do Danii jest lepsza sytuacja w Polsce. Duńczycy uważają, że coraz mniej Polaków jeździ „na saksy” ponieważ w naszym kraju polepszyły się standardy życia. Zwracają również uwagę, że nad Wisłą wzrósł także poziom płac.

Jak informują duńskie media w ciągu półtora roku liczba zagranicznych pracowników spadła o ponad połowę. Według przedstawionych danych, w ciągu 15 miesięcy był to spadek aż o 65 proc.

Widać ogromną zmianę liczby przyjazdów do Danii z krajów Unii Europejskiej. Mianowicie spadła ona z 14 500 do zaledwie 5000 tysięcy w trzecim kwartale 2017 roku. Polaków w ostatnim kwartale przybyło niespełna tysiąc, rok wcześniej było ich 5 razy więcej.

Jak alamują media w Danii jest to ogromny problem dla tamtejszego biznesu. Obywatele innych krajów Unii Europejskiej od 2013 roku byli zatrudnieni w 87 proc. nowych miejsc pracy. Obecnie to zaledwie 11 proc.

Lokalni politycy patrzą na te dane z niepokojem. Obawiają się, że wiele międzynarodowych koncernów, może opuścić ich kraj ze względu na brak siły roboczej.

Na szczęście to ich problem nie nasz.

Wolność24/ wp.pl/ Finans.dk

