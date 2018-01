Tej pani polityk grożą trzy lata więzienia. Za wpis o „barbarzyńskich hordach gwałcicieli”

Niemiecka polityk Beatrix von Storch po swoim szczerym wpisie w mediach społecznościowych może mieć bardzo poważne problemy. Jeśli jej wypowiedź o „barbarzyńskich, muzułmańskich hordach gwałcicieli” zostanie zaklasyfikowana jako „mowa nienawiści”, grozić jej będzie do 3 lat więzienia.

Niemiecka policja otrzymała kilkaset zgłoszeń dotyczących wpisu von Storch. Funkcjonariusze sprawdzają teraz czy wiceprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec dopuściła się „mowy nienawiści”.

Von Storch zirytował wpis policji z Kolonii, na którym widniały życzenia w kilku językach, między innymi po arabsku.

Co u diabła dzieje się w tym kraju? Dlaczego oficjalna strona policji z Nadrenii Północnej-Westfalii twittuje po arabsku? Myślicie, że po to, aby ugłaskać barbarzyńskie, muzułmańskie hordy gwałcicieli? – napisała na Twitterze, co doprowadziło do zablokowania jej konta na 12 godzin.

„Z sieci zniknął także sam wpis niemieckiej polityk. Obowiązujące od wczoraj niemieckie prawo nakłada na sieci społecznościowe obowiązek usuwania w ciągu 24 godzin od zgłoszenia treści „w oczywisty sposób” będących „mową nienawiści”. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą wielomilionowe kary” – czytamy na kresy.pl.

Kiedy zawieszenie dobiegło końca, polityk poinformowała: „Teraz Facebook też mnie ocenzurował. To jest koniec państwa konstytucyjnego”. Von Storch grozi grzywna, albo do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: kresy.pl, dpa