Ten serwis przewidział śnieg w Polsce co do dnia. Jakie ma prognozy na kolejne miesiące?

Prognozy serwisu pogodowego AccuWeather tym razem potwierdziły się w pełni. Amerykański portal co do dnia przewidział opady śniegu w Polsce. A co prognozuje na kolejne tygodnie i miesiące?

Do długoterminowych prognoz trzeba podchodzić zawsze z dużą ostrożnością. Na klimat wpływa tyle czynników, że nawet najlepsze komputery nie są w stanie obliczyć wszystkich możliwych kombinacji układów atmosferycznych. Biorąc jednak pod uwagę, że ostatnie prognozy AccuWeather potwierdziły się w pełni czego dowody mamy na ulicach, warto zobaczyć, co przewidują dla nas amerykańscy meteorolodzy na najbliższe miesiące.

Grudzień. Według Accu Weather będzie nadspodziewanie ciepły. Najzimniej ma być 30 grudnia: minus 3 stopnie Celsjusza w ciągu dnia i minus 6 stopni C. w nocy. Niebo przez cały miesiąc ma być raczej pochmurne. Widoku słońca możemy spodziewać się dopiero na samą końcówkę roku.

Jeśli chodzi o opady, to dominować ma deszcz i deszcz ze śniegiem. Śnieg może pojawić się dopiero w drugie połowie miesiąca. Najintensywniejsze opady spodziewane są w okolicach świąt, jest więc szansa na rzadkie ostatnio „Białe Boże Narodzenie”.

Styczeń. Nowy rok rozpocznie się od opadów śniegu i mrozu. Już na początku stycznia można spodziewać się spadków temperatury do minus 7 stopni Celsjusza w nocy. W drugim tygodniu stycznia temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni C. w nocy. W dzień jednak mróz nie przekroczy minus 3 stopni C. Najwięcej śniegu ma spaść w okolicach Trzech Króli a potem w połowie i w końcu miesiąca.

Luty. W tym miesiącu według AccuWeather ma nadejść ocieplenie. Niewielki mróz spodziewany jest jedynie nocą. Przez pierwsze dni lutego roku będzie padać deszcz, potem opady zanikną, by powrócić około 11 lutego w postaci śniegu z deszczem.

