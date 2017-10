Uwaga! Silna wichura nadciąga nad Polskę. Najgorzej będzie w czwartek

Polscy Łowcy Burz ostrzegają: w czwartek i w nocy z czwartku na piątek będzie silnie wiało.

„Aktualnie z uwagą obserwujemy wyliczenia modeli numerycznych na czwartek oraz na noc z czwartku na piątek” – piszą Polscy Łowcy Burz na swoim profilu.

Zobacz też: Pierwsze zdjęcia z „gniazda snajperskiego” mordercy z Las Vegas. Broń, magazynki, naboje, młotek, łuski

„Na froncie polarnym położonym na skraju głębokiego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii, może dojść do rozwoju zafalowania przekształcającego się w aktywny niż wtórny z systemem frontów atmosferycznych, który zaostrzy poziomy gradient ciśnienia atmosferycznego nad naszym krajem.

W takiej sytuacji, w znacznej części Polski (głównie część zachodnia, wybrzeże, część południowa i częściowo centralna) w czwartek mogą dać się we znaki silne porywy wiatru, których prędkość może dochodzić do ok. 70-90 km/h, a lokalnie nawet przekraczać 90 km/h.

Niektóre modele numeryczne wskazują obecnie nawet na możliwość wystąpienia silniejszych porywów wiatru, jednak sytuacja związana z głębokością i trajektorią niżu wtórnego na obecną chwilę jest dość niepewna. Oprócz silnych porywów wiatru, praktycznie w całym kraju mogą pojawić się przeważnie umiarkowane opady deszczu o charakterze wielkoskalowym.

Zobacz też: Matka natura jest niesamowita. 230 niedźwiedzi w Rosji. Takiego skupiska drapieżników nie obserwowano od lat [VIDEO]

Wcześniej w środę wieczorem oraz w trakcie nocy ze środy na czwartek, silne porywy wiatru pojawią się nad morzem i w regionach północnej części kraju. Przeważnie porywy wiatru osiągną ok. 60-70 km/h, lokalnie w trakcie przechodzenia formacji konwekcyjnych porywy mogą być silniejsze, do ok. 80-90 km/h, a na samym wybrzeżu mogą przekraczać tą wartość.

Zachęcamy do śledzenia najnowszych danych modeli numerycznych, a także wpisów na naszym profilu. W przypadku utrzymania się niekorzystnych prognoz na czwartek i na noc z czwartku na piątek, jutro w ciągu dnia zaprezentowana zostanie bardziej obszerna analiza.”