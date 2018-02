Wszystkie kraje NATO na celowniku Kim Dzong Una. „Jest bliżej Monachium niż Waszyngtonu”

Korea Północna kontynuuje prace nad swoim programem zbrojeń rakietowych i atomowych, a wszystkie kraje członkowskie NATO znajdują się w zasięgu jej pocisków balistycznych – oświadczył w piątek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

„Pjongjang jest bliżej Monachium niż Waszyngtonu” – podkreślił Stoltenberg podczas wystąpienia na rozpoczętej tego dnia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).

Szef Sojuszu zaapelował o wywieranie jak największej presji na komunistyczny reżim w Pjongjangu, zarówno metodami politycznymi i dyplomatycznymi, jak i za pomocą skutecznych sankcji gospodarczych.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tej kwestii na Rosji i Chinach, które są członkami stałymi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także są sąsiadami Korei Płn. – podkreślił Stoltenberg. Ubolewał nad ponownym wzrostem zagrożenia atomowego i ostrzegł, że ignorowanie tego zagrożenia byłoby nieodpowiedzialne.

Stoltenberg zwrócił się również do Rosji, która – jak wskazał – modernizuje swój potencjał nuklearny, rozwija nowe systemy atomowe i zwiększa rolę broni jądrowej w swej strategii wojskowej. To jest prawdziwy powód do niepokoju – zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa organizowana jest od początku lat 60. i z biegiem lat przekształciła się z bilateralnego dialogu Niemiec i USA poświęconego obronności w jedno z najważniejszych spotkań na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Konferencja potrwa do niedzieli.

Źródło: PAP