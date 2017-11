Zaczyna się? Atak samochodem na przechodniów w Niemczech. Nożownik postrzelony przez policję w Holandii [VIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że islamiści rozpoczęli przygotowania do świąt. 29-letni mężczyzna wjechał w grupę przechodniów przed klubem nocnym Cuxhaven, nadmorskim kurorcie landu Dolna Saksonia w Niemczech. Sześć osób jest rannych, jedna w stanie ciężkim. W Holandii policja unieszkodliwiła nożownika, który groził nożem przechodniom.

Do ataku w Cuxhaven doszło rano. Kierowca białego citroena uderzył autem w ludzi stojących przy klubie na ul. Bahnhofstrasse. Zdaniem policji było to celowe działanie.

Kierujący citroenem po wjechaniu w ludzi z piskiem opon ruszył w kierunku pobliskiego placu i 300 metrów dalej rozbił się o betonową barierę koło miejskiej fontanny, po czym zaczął uciekać – pisze spiegel.de. Zatrzymali go przechodnie, którzy następnie przekazali napastnika policji.

Funkcjonariusze nie ujawniają danych zatrzymanego. Według niektórych mediów jest on Syryjczykiem. Według oficjalnych informacji sprawca ataku był pod wpływem alkoholu.

🆘‼️😯🔥 #Germany: Syrian man (one of #Merkel's Refugees or so-called gold pieces) deliberately and targeted raced by car into a group of pedestrians in #Cuxhaven. 6 injured, at least four persons seriously injured and two others slightly injured. Arrested! pic.twitter.com/qTGOrv9i5M — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 26 listopada 2017

Z kolei w małej holenderskiej wiosce Urk policjanci unieszkodliwili kilka dni temu nożownika który groził nożem przechodniom, krzycząc „Allahu Akbar”. Nagranie tej akcji na video poniżej.

🆘‼️👮🔥 #Netherlands: Police shoot at knife-wielding knife man (followers of the religion of peace) shouting "Allahu Akbar" in the small Dutch fishing village of #Urk. Policemen can overpower and arrest the attacker after he also attacks passers-by. pic.twitter.com/fw38i5oJeX — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 26 listopada 2017

Jaką agresję wywołują u fanatycznych islamistów chrześcijańskie święta, można zobaczyć na tym szokującym nagraniu poniżej. Pochodzi ono z grudnia ub. roku i przedstawia niszczenie przez imigrantów bożonarodzeniowej choinki w jednym z włoskich kościołów. Czy w tym roku europejskie miasta czeka powtórka?

🆘‼️😬🎄 Is there a sequel this year? The usual migrants are demolishing a #Christmas tree in #Italy! pic.twitter.com/AcCwRRo8Vc — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 26 listopada 2017

