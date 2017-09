Zwyrodnialec zwabił 13-latkę do lasu i zgwałcił. Po wszystkim ją szantażował

W poniedziałek 4 września, we wsi niedaleko Łomży doszło do tragedii. Ofiarą 18-letniego pedofila Łukasza D. padła 13-letnia Julia G. Zwyrodnialec znał wcześniej ofiarę, podstępem zwabił ją do lasu. Po wszystkim szantażował dziewczynkę.

Po inauguracji roku szkolnego dziewczyna wracała do domu, około godz. 15.00 spotkała Łukasza D.

Oboje znali się wcześniej, pedofil jest bratem koleżanki Julii. Dziewczyna ufała zwyrodnialcowi.

Ten zaproponował, żeby razem zrobili sobie spacer po lesie, 13-latka zgodziła się. Znajomy nie był nigdy wcześniej w stosunku do niej agresywny.

Podczas przechadzki 18-latek pokazał swoje prawdziwe oblicze. Siłą rozebrał dziewczynę, następnie zakrył jej usta ręką, żeby nikt nie usłyszał jej wołania o pomoc i zgwałcił ją.

Przez wiele dni Julia nosiła cały dramat w sobie, nikomu o tym nie mówiła. Zwyrodnialec szantażował 13-latkę, mówił, że ma znajomości na policji.

W końcu ofiara opowiedziała o wszystkim matce. Kobieta z początku nie wiedziała co robić. Postanowiła skontaktować się ze znanym łowcą pedofilów z Wrocławia Krzysztofem Dymkowskim.

Od razu zawiadomiłem policję w Łomży, która jeszcze tego samego dnia przyjęła zgłoszenie od rodziców dziewczynki – powiedział „Faktowi” Dymkowski.

Łukasz D. został zatrzymany w niedzielę, obecnie w areszcie, spędzi tam trzy miesiące. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: fakt.pl