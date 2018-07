Kim wykiwał Trumpa? Układy układami, ale bombę atomową warto mieć. Korea Północna zwiększa produkcję paliwa jądrowego

Trwają prace, aby wprowadzić nas w błąd, co do liczby ośrodków, ładunków oraz pocisków rakietowych– stwierdził informator, do którego dotarli pracownicy NBC News. Zdaniem amerykańskiego wywiadu Korea Północna w ciągu kilku ostatnich miesięcy zwiększyła produkcję paliwa jądrowego.

Mimo wyraźnego ocieplenia stosunków z USA oraz innymi państwami regionu Korea Północna kontynuuje praca nad swoim potencjałem nuklearnym. Według ustaleń amerykańskich agencji wywiadowczych, do których dotarli reporterzy NBC News, Kim Dzong Un wcale nie zamierza pozbywać się swojej najpotężniejszej broni.

Państwo w dalszym ciągu wytwarza paliwo jądrowe i wzbogaca uran. Co więcej, w ostatnim czasie zanotowano wzrost produkcji. Ustalenia wywiadu potwierdził Joel Wit, który w 1994 r. negocjował z Koreańczykami z północy. Rozmowy dotyczyły broni atomowej.

Jego zdaniem, oprócz ośrodka w Jongbjon, reżim posiada również co najmniej jedną tajną placówkę, gdzie prowadzi się badania nad bronią atomową oraz wzbogaca uran. Wersję potwierdzają również inni amerykańscy eksperci zajmujący się tematem północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

Warto przypomnieć, że 12 czerwca, podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Singapurze, Kim Dzong Un zobowiązał się, że pozbędzie się broni atomowej. Strony nie ustaliły jednak żadnego konkretnego harmonogramu działań ani sposób kontroli zobowiązań Pjongjangu.

W przeszłości Korea Północna wielokrotnie przekonywała o swojej dobrej woli i planach pozbycia się broni atomowej. Działania te zawsze służyły jednak do osiągnięcia konkretnych korzyści i chwilowego ocieplenia stosunków, co z kolei pozwalało na otrzymanie np. pomocy humanitarnej.

Broń atomowa stanowi najlepszy gwarant niepodległości i niezależności Korei Północnej. Co więcej, pozwala jej w efektywny sposób wpływać na sytuację w regionie oraz osiąganie wielu korzyści. Bardzo wątpliwe, że Kim Dzong Un zdecyduje się w najbliższym czasie na denuklearyzację swojego państwa.

Źródło: IAR/interia.pl/wolnosc24.pl