Sławomir Nitras pozwał Sejm. Poseł PO domaga się odszkodowania

Poseł PO Sławomir Nitras pozwał Sejm reprezentowany przez marszałka Marka Kuchcińskiego, chce zapłaty tytułem zwrotu „bezpodstawnie obniżonego uposażenia” i odszkodowania za nierówne traktowanie co – według niego – przejawiało się brakiem zgody na jego udział w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

„Poniedziałek przyniósł mi kolejny zakaz wyjazdu. Tym razem na Sesję OBWE@OSCE do Berlina. Składam pozew przeciwko @KancelariaSejmu i @MarekKuchcinski na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3.12.2010r o wdrożeniu przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania” – napisał Nitras na Twitterze.

Opublikował też pozew skierowany w poniedziałek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście.

Poseł domaga się wm.in. zasądzenia ponad 32,5 tys. zł wraz z odsetkami od dnia wniesienie pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu „bezpodstawnie obniżonego uposażenia poselskiego” z zamiarem przeznaczenia całej kwoty na cel społeczny.

Na początku czerwca prezydium Sejmu postanowiło obniżyć Nitrasowi o połowę, na 3 miesiące, uposażenie poselskie. Władze Sejmu uznały, że Nitras, przerywając sejmowe wystąpienie premiera w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło, „naruszył powagę Sejmu”.

Nitras komentował wówczas, że kara to przejaw „nękania” go przez polityków PiS. „To już któryś z kolei miesiąc, kiedy dostaję karę. To jest nękanie i mobbing, bo jak to inaczej nazwać?” – powiedział wówczas poseł PO. Nitras poinformował też wtedy, że ma zamiar naradzić się z prawnikiem w sprawie ewentualnego pozwu do sądu.

W pozwie skierowanym w poniedziałek do sądu Nitras domaga się także 10 tys. zł odszkodowania – z zamiarem przekazania tej sumy na cele społeczne – za „działania, będące przejawem nierównego traktowania Powoda ze względu na jego światopogląd, w postaci dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, przejawiającej się w bezprawnym niewyrażeniu zgody na udział Powoda w Zgromadzeniach Parlamentarnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (+ZO OBWE+) oraz w misjach obserwacyjnych ZP OBWE”.

Brak takiej zgody jest – według Nitrasa – „traktowaniem mniej korzystnym niż traktowanie innych osób w porównywalnej sytuacji, ze względu na światopogląd (poglądy polityczne) Powoda, na skutek pozornie neutralnych postanowień, w wyniku których występują niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja dla Powoda”.

Jak widać obniżka pensji dała się we znaki posłowi PO.

Źródło: PAP