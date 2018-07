Tak się kończy karmienie rekinów. „Czułam, jak zrywa mięso z kości” [VIDEO]

Melissa Brunning może mówić o dużym szczęściu, że odniosła tylko małą kontuzję po spotkaniu z morskim drapieżnikiem. Kobieta chciała nakarmić rekina a mogła stracić życie. Całą sytuację nagrał przyjaciel kobiety.

Melissa Brunning może mówić o dużym szczęściu, przez swoją głupotę mogła stracić życie. Na szczęscie skończyło się na poszarpanym palcu.

„Myślę, że rekin był w szoku tak samo jak ja… Czułam, jak rekin zrywa mięso z kości” – powiedział 34-latka.

Jak sama mówi na łamach BBC News nie zdawała sobie sprawy, że nie powinna podawać ręki dwumetrowemu rekinowi, a raczej umieścić kawałek ryby przed nim i obserwować co się stanie.

Nagranie pochodzi z telefonu komórkowego nakręcony przez przyjaciela kobiety.

„Podeszłam i pomyślałam:” Straciłam palec, palec zniknął „.

Na koniec dodała:

-” To nie była atak rekina, to po prostu głupia blondynka zrobiła bezmyślną rzecz”.

I tu się zgadzamy. Poniżej nagranie.

Shocking video shows a shark biting the finger of a woman that attempted to feed it in Western Australia, dragging her into the water. She escaped with a fracture and a torn ligament. https://t.co/EWT1bFltDZ pic.twitter.com/C3cK488F2Q

— ABC News (@ABC) July 2, 2018