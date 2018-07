Żydzi zablokowali start samolotu. Nie pasowały im wykupione miejsca. Feministki, dlaczego milczycie?

Samolot był pełen i wtedy jedna ze stewardes zaczęła nerwowo chodzić między siedzeniami. Spytaliśmy ją co się stało i wtedy powiedziała, że na pokładzie są mężczyźni, którzy nie chcą siedzieć obok kobiet – stwierdziła jedna z pasażerek samolotu, który miał lecieć do Wiednia. Protesty ortodoksyjnych Żydów wywołały 40 minutowe opóźnienie. Jest to kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach.

Samolot linii Austrian Airlines wystartował z Warszawy z ponad 40-minutowym opóźnieniem. Zostało one spowodowane przez grupę 26 ortodoksyjnych Żydów, którzy odmówili zajęcia miejsc obok kobiet.

Na pokładzie doszło do kłótni, którą ostatecznie musiał rozwiązać kapitan samolotu. Udało mu się nakłonić część kobiet do zmiany wykupionych miejsc. W wyniku opóźnienia wielu pasażerów nie zdążyło przesiąść się na swoje loty. Jest to już kolejny taki przypadek w ostatnich dniach.

Pod koniec czerwca czwórka ortodoksyjnych Żydów spowodowała 75-minutowe opóźnienie samolotu linii El Al, który miał lecieć z Nowego Jorku do Tel Awiwu. Mimo interwencji członków załogi, ortodoksi odmawiali współpracy i maszyna nie mogła wystartować. Ostatecznie, identycznie jak w wypadku samolotu Austrian Airlines, kobiety musiały zmienić miejsca.

Co ciekawe linie El Al przegrały w 2017 r. sprawę z jedną z klientek, która również została zmuszona do opuszczenia wcześniej wykupionego miejsca ze względu na obecność ortodoksyjnego Żyda, który nie chciał siedzieć obok niej.

Prowadząca sprawę sędzie stwierdziła: Pod żadnym pozorem członek załogi nie może poprosić pasażera o przeniesienie się z wyznaczonego miejsca, ponieważ sąsiad nie chce siedzieć obok niego ze względu na płeć. Mimo to linie lotnicze w dalszym ciągu nie są w stanie poradzić sobie z problematycznymi pasażerami.

Żydowski poseł Yisrael Eichler stwierdził, że każdy, kto mówi, że zmiana miejsca ze względu na obecność ortodoksyjnych Żydów jest upokarzająca dla kobiet to antysemita.

Warto jednak dodać, że w opisanych przypadkach zachowanie ortodoksów wzbudziło niechęć innych pasażerów z Izraela. Lider żydowskiej partii Jest Przyszłość zaapelował w mediach społecznościowych, by w przyszłości w podobnych przypadkach po prostu wysadzać protestujących z samolotu.

