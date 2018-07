Witamina C pomaga chorym na nowotwory? Polacy przeprowadzą nowatorskie badania

Zdaniem prof. Ryszarda Olińskiego z Collegium Medicum UMK doustna suplementacja witaminą C może pomóc chorym na nowotwory. Jego grupa prowadzi nowatorskie badania, które mogą wykazać, czy może ona być uzupełnieniem terapii przeciwnowotworowej chorych na m.in. raka prostaty czy białaczkę.

„Dotychczasowe badania dotyczące suplementowania witaminą C chorych na nowotwory przyniosły kontrowersyjne wyniki i dotyczy to zarówno dożylnej formy podania, jak i suplementacji doustnej. Niektóre badania donoszą o znaczącym efekcie terapeutycznym, inne temu zaprzeczają. Pacjenci, bardzo często opierając się na doniesieniach mających niewiele wspólnego z nauką, leczą się dużymi dawkami witaminy C” – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Oliński.

Przyznał przy tym, że chorych na nowotwory szukających cudownego leku nie da się uchronić przed „szarą strefą”, ponieważ praktycznie każdy pacjent interesuje się wszystkim, co mogłoby mu teoretycznie pomóc i oczekuje, że np. wlewy z witaminy C, bez stosowania klasycznych terapii, uleczą go. „Lepiej więc takich pacjentów przygotować, dostarczając naukowych dowodów” – podkreślił prof. Oliński.

Jedną z hipotez przyjętych przez kierowaną przez niego grupę jest stwierdzenie, że działanie witaminy C może zależeć od skuteczności transportu tej witaminy do komórki. Zdaniem Olińskiego kontrowersje związane z tym tematem mogą wynikać m.in. z tego, że zdecydowana większość dotychczasowych badań opierała się na analizach ankietowych, a nie technikach pozwalających określić zawartość witaminy we krwi.

„Nasze badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między poziomem witaminy C we krwi i w komórkach prostaty oraz limfocytach B, oraz czy obecność takiej zależności przekłada się na zmianę poziomu epigenetycznych modyfikacji DNA, co może być bezpośrednio związane z jej działaniem przeciwnowotworowym” – wskazał Oliński. Do wyjaśnienia pozostaje nadal to, dlaczego jedni pacjenci pozytywnie reagują na suplementację witaminą C, a inni nie.

