Szwedzkie elity w panice. Swexit na horyzoncie. Były premier Bildt ostrzega przed referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej

Były premier Szwecji Carl Bildt nazywa pomysł rozpisania referendum na temat wyjścia z Unii, niebezpieczną ideą. propozycję zgłasza lider prowadzącej w sondażach partii Szwedzcy Demokraci.

Według cytowanego przez dziennik „Aftonbladet” Bildta, pomysł rozpisania referendum jest „nie tylko zły, ale niebezpieczny”.

– Po pierwsze Unia Europejska ma wielki wpływ na polityczną stabilność w Europie – powiedział były premier i minister spraw zagranicznych. – Po drugie ma wielkie znaczenia dla naszej gospodarki. Wspólny rynek jest bardzo ważny dla krajów takich jak Szwecja uzależnionych od wymiany zagranicznej.

Proponowane przez Szwedzkich Demokratów przeprowadzenie referendum, które może skończyć się tak jak w Wielkiej Brytanii jest według Bildta „największym zagrożeniem dla szwedzkiego dobrobytu i rozwoju w przyszłości.”

– Negatywne nastawienie Carla Bildta do idei Swexitu nie jest niespodzianką – odpowiada Mikael Eriksson, jeden z liderów Szwedzkich Demokratów. – To głównie jego rząd parł do wstąpienia do Unii. Bild nawoływał także do przystąpienia do strefy euro, co Szwedzi odrzucili referendum.

– Nie wierzymy w ponadnarodowy związek w jaki przekształca się Unia Europejska i gdzie władza przechodzi od państw członkowskich do brukselskich biurokratów. Nawet Carl Bildt powinien dostrzec to, że Unia jest inna niż ta, do której wstępowaliśmy – mówi Eriksson.

Partia Szwedzcy Demokraci prowadzi w sondażach przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Jej lider Jimmie Åkesson zdecydowanie wygrał debaty telewizyjne pomiędzy przywódcami poszczególnych partii.