Jesienią nie znajdziesz już Pb95 na stacjach benzynowych

Koniec popularnego paliwa? Na szczęście to tylko zmiana nazwy. Unia Europejska nie byłaby sobą, gdyby nie chciała wszystkiego uregulować po swojemu i zarządziła zmiany nazw popularnych paliw kupowanych na stacjach benzynowych.

Jesienią, a dokładnie od 12 października tego roku benzyna, olej napędowy i gaz mają być sprzedawane z nowymi oznaczeniami zgodnie z unijnym rozporządzeniem. Znikną znane wszystkim Pb95, Pb98 i ON. Zamiast nich pojawią się E5, E10 i B7. Takie same informacje pojawią się także na pojazdach wyprodukowanych lub zarejestrowanych od 12 października 2018 r., by pomóc klientom w doborze odpowiedniego paliwa. Etykietka będzie się znajdowała w pobliżu wlewu paliwa.

Celem ma być ułatwienie klientom wyboru odpowiedniego paliwa dla ich samochodu. Wystarczy, że dopasujemy naklejkę z samochodu do tej na dystrybutorze.

Etykietki będą miały trzy kształty – kółko, kwadrat lub romb. W środku każdego z symboli będzie umieszczona informacja o maksymalnej zawartości biokomponentów w paliwie zalecanym do użycia w pojeździe. Podział ten wygląda następująco:

Benzyna będzie miała symbol kółka z wpisaną w nie literą E (etanol) wraz z informacją o maksymalnej ilości tej substancji do użycia w danym aucie, np.:

– E5 oznacza, że w aucie można stosować benzynę zawierającą do 5 proc. etanolu

– E10 oznacza, że w aucie można stosować benzynę zawierającą do 10 proc. etanolu

Olej napędowy będzie miał symbol kwadratu z literą B (biodiesel). Tak jak w poprzednim przykładzie, to maksymalna dopuszczalna ilość tej substancji do użycia w danym pojeździe.

– B7 oznacza, że w aucie można stosować olej napędowy zawierający do 7 proc. biodiesla

– B10 oznacza, że w aucie można stosować olej napędowy zawierający do 10 proc. biodiesla

Kwadrat dostanie także olej napędowy XTL, który produkowany jest z surowców odnawialnych lub kopalnych, ale innych niż ropa naftowa.

Ostatni symbol to romb przewidziany dla paliw gazowych. Wewnątrz znaku będą znajdować się:

– H2 – wodór

– CNG – sprężony gaz ziemny

– LNG – skroplony gaz ziemny

– LPG – gaz płynny

Oznaczenia te pojawią się na dystrybutorach stacji paliw, a także na każdym aucie wyprodukowanym lub zarejestrowanym od 12 października.

Źródło: Fakt24