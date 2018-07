Kolejna granica w internecie przekroczona! Wyznawca sekty Frasyniuka napisał, że „odstrzeli prezesa PiS”

Internauta na Facebooku, w grupie „Jestem gorszego sortu” zamieścił wpis sugerujący zabicie prezesa PiS: „Jeśli odstrzelę kaczkę to będziecie mi wysyłać paczki?”. Wpis polubiły setki osób.

Ten wpis pojawił się w grupie Facebookowej, gromadzącej ludzi niechętnych obecnej władzy. Do tej grupy należy kilkudziesięciu polityków m. in. z PO. A administratorem grupy jest Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej.

Dodajmy, że do tej grupy należy ponad 111 tysięcy osób. Mowa o „Zainspirowani przez Władysława Frasyniuka – mówimy o sobie z dumą: JESTEM GORSZEGO SORTU! Niech nas zobaczą” – czytamy na stronie.

W piątek na profilu pojawił się wpis jednego z użytkowników:

„Jeśli odstrzelę kaczkę, to będziecie mi wysyłać paczki”?

Wpis co prawda nie wprost ale nawiązuje do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wulgarność do znienawidzonego polityka wywołał ogólny aplauz stałych bywalców grupy.

Ten wpis jest tym z delikatniejszych. Ogólnie poziom debaty w tej grupie sięga dna. Poniżej przykład.

Na grupie „Jestem gorszego sortu” do której należą najważniejsi politycy PO i N., wielu ich posłów, działaczy, takie wpisy pod adresem do PJK:

„dajcie mi kałacha to go jebie szczura z pisu”

„zdechnij kurwo, kurduplu, pod płotem”.

„A żebyś gnido zdechł”

"zdychaj dziadu” pic.twitter.com/aWcP5vHpfn — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) July 6, 2018

Przypominali, że już raz w wyniku hejtu i nienawiści do PiS-u doszło do tragedii. W 2010 roku Ryszard Cyba wszedł do łódzkiej siedziby Prawa i Sprawiedliwości.

Zastrzelił Marka Rosiaka, dyrektora biura europosła Janusza Wojciechowskiego i ciężko ranił innego pracownika biura. Był w pełni poczytalny, został skazany na dożywocie.

