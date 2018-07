Nastaje rynek pracownika. Pracodawcy walczą o najlepszych

Zmiany demograficzne oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników są nie tylko przyczyna malejącego bezrobocia. To również pole coraz większej rywalizacji przedsiębiorców. Nastał czas rynku pracownika.

Dzisiaj pracownik szuka nie tyle pracy ile pracodawcy, który spełni jego oczekiwania. Pomocnym działaniem w tym zakresie jest Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencja Impressarium.

„Pracodawca Godny Zaufania” to przedsięwzięcie realizowane od 2009 roku. Misją jest promowanie pracodawców, którzy prowadzą odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną.

Kapituła wyróżnia przedsiębiorstwa i organizacje, które w zakresie polityki pracowniczej realizują atrakcyjne dla zatrudnionych i skuteczne rozwiązania. Powinny one uwzględniać rozwój zawodowy pracowników oraz ochronę ich praw.

W pracach Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” uczestniczą m. in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy Forum in Torun) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W VIII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, firma przyjazna niepełnosprawnym oraz nowa kategoria – gminy.

Wyróżnienia otrzymują również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie mają czas do 31 lipca 2018 aby zgłosić kandydaturę.

Uroczysta Gala z wręczeniem nagród planowana jest na środę 24 października 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

W poprzedniej edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” wyróżnienia otrzymały: Mokate S.A. (za tworzenie szans rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy), Pl2012+ (za ofertę dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć wydarzenia organizowane na PGE Narodowym).

Ponadto Grupa Mlekovita (za programy motywacyjne, skierowane do pracowników, dzięki, którym mają oni możliwość rozwoju), Polska Grupa Górnicza (za kompleksową ofertę edukacyjną, adresowaną do pracowników i potencjalnych pracowników, wpisującą się w koncepcję „Organizacji uczącej się”), PKO BP (za zagwarantowanie pracownikom , nieodpłatnej opieki medycznej, poszerzonej o program profilaktyczny „Zdrowie jak w Banku”), Poczta Polska (za przystąpienie do pilotażowego Programu „Praca – integracja”, zakładając zatrudnienie w ciągu 2 lat 400 osób niepełnosprawnych oraz ogólnopolską kampanię informacyjną „Poczta bez barier”).

W VII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” Nagrody Dziennikarskie otrzymali Marcin Piasecki z „Rzeczpospolitej” oraz Wojciech Surmacz, dziennikarz „Trójki” Polskiego Radia – aktualnie szef Polskiej Agencji Prasowej. Przyznano również dwie Nagrody Specjalne. Uhonorowano nimi pracodawców, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w zakresie realizowanej polityki socjalnej – firmę Diaverum Polska i Centrum Językowe Konik.