Niewiarygodne! Władze Izraela protestują przeciw publikacji deklaracji swojego premiera w żydowskiej prasie

Władze Izraela oficjalnie protestują przeciwko kampanii prowadzonej przez polski rząd w izraelskich mediach – podaje stacja informacyjna Chanel 10.

Sprawa dotyczy deklaracji premierów: Morawieckiego i Netanjahu, która została oficjalnie ogłoszona.

Ta deklaracja została na zlecenie polskiego rządu opublikowana w formie płatnego ogłoszenia w izraelskich gazetach.

Nie tylko zresztą w izraelskich gazetach. W środę ogłoszenie z pełnym tekstem deklaracji opublikowano na łamach największych europejskich gazet: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Welt”, „Le Figaro”, „Le Monde”, a także „The Daily Telegraph” i hiszpańskiego „ABC”.

There are obvious practical considerations behind the Israel-Poland declarations, but where should Netanyahu’s draw the line on realpolitik? My thoughts on the latest in the Poland Holocaust saga, with lessons from Claude Lanzmann BD”E https://t.co/MjWjSKuwlU

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) 6 lipca 2018