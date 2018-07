Prorządowi dziennikarze i publicyści atakują Szpakowskiego. Komentator TVP pod ostrzałem po meczu Rosji

Rusofobia w natarciu. Po meczu Rosja – Chorwacja na Twitterze posypały się gromy na komentującego to spotkanie Dariusza Szpakowskiego. W gronie jego krytyków znalazły się osoby zajmujące się publicystyką w medialnych ekspozyturach Prawa i Sprawiedliwości.

Szpakowski komentuje mecze w Telewizji Publicznej i często dziś zarzuca mu się, że powinien już odejść z zawodu. Głównie ze względu na to, że myli nazwiska piłkarzy i nie zawsze orientuje się w tym, co dzieje się na boisku. Jednak nie tego dotyczą zarzuty wobec Szpakowskiego tym razem.

Czy Szpakowski nie figurował czasem w Zbiorze Zastrzeżonym? Tak dopytuję tylko. Jego prorosyjska postawa godna jest pracowników-kołchoźników z muzeum w Poroninie – zastanawia się Ziemowit Kossakowski, do niedawna pracownik TVP, w którym został zawieszony po wiekopomnym tekście o lekarzach rezydentach na wakacjach.

Szpakowski won do Rosji! – dodaje Wojciech Mucha. Szef działu opinie „Gazety Polskiej” dodaje też: Szpakowski to niech już jedzie do tego „Związku Radzieckiego” jak tak go kocha.

Po emeryturze dla pani Gersdorf trzeba jeszcze Szpakowskiego wysłać – grzmi Krzysztof Świątek, prowadzący program „Minęła 8”. Dariusza Szpakowskiego nazywa natomiast „drewnianym komentatorskim próchnem”.

Szpakowski naprawdę szczerze jest za Rosjanami. Grunt to wierność kibica! – dorzuca Stanisław Janecki, prowadzący program „W tyle wizji” w TVP.

Z kolei Tomasz Łysiak, publicysta „Gazety Polskiej” i „wSieci”, stwierdza: „Rosja szaleńcza!” – co za radość Szpakowskiego po golu. Co z krzyk po golu! On już prawie płacze z radości! Dość powiedzieć, że tego tweeta polubił poseł Czarnecki.

Po dzisiejszym meczu Rosja-Chorwacja proponuję opcję przejścia w stan spoczynku pana redaktora Szpakowskiego – dodaje Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Ciężko jednak powiedzieć dlaczego publicyści i dziennikarze związani z propisowską stroną sceny medialnej z aż taką agresją zaatakowali Dariusza Szpakowskiego. Wieloletniemu komentatorowi TVP można zarzucić wiele, ale raczej nie to, że był stronniczy przy komentowaniu meczu Rosji z Chorwacją.

Szpakowski w podobny sposób emocjonował się zarówno golami zdobywanymi przez Rosjan, jak i przez Chorwatów. Na Twitterze nie zabrakło jednak krytycznych komentarzy, a te przytoczone powyżej to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Oprócz słów gorzkiej krytyki i lekkich sugestii o przejście w stan spoczynku, nie zabrakło też nawoływań – oczywiście ze strony betonu PiS-owskiego – do natychmiastowego zwolnienia Szpakowskiego, czy oskarżania komentatora o powiązania z komunistami.

