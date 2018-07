Nasz News: Skandal! Dzień przed rocznicą Krwawej Niedzieli szef ukraińskiego IPN apeluje o wprowadzenie do armii okrzyku morderców „Sława Ukrainie”!

„Sława Ukrainie, herojom sława”. Z takim okrzykiem na ustach ukraińscy rzeźnicy z OUN-UPA zamordowali kilkadziesiąt tysięcy polskich dzieci, kobiet, mężczyzn. Teraz, dzień przed 75. rocznicą Krwawej Niedzieli, podczas której ukraińscy barbarzyńcy wymordowali w 1943 roku ponad 100 polskich wiosek, szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz postuluje by hasłem tym oficjalnie posługiwali się ukraińscy żołnierze.

Добрий час повернутися до ідеї оформити «Слава Україні!» як офіційне вітання Збройних сил України.

Міністерство оборони України пора! — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 10 lipca 2018

Wołodymyr Wiatrowycz, to jeden z głównych przeciwników porozumienia polsko-ukraińskiego, które zmierzałoby w kierunku uznanie win ukraińskich nacjonalistów oraz ekshumacji ofiar ludobójstwa popełnionego przez nich na Polakach. To on stoi za trwającą od lat akcją mataczenia w tej sprawie, polegającą m.in. na określaniu „ludobójstwa mianem konfliktu polsko-ukriańskiego” oraz przykrywania ukraińskich zbrodni wynajdywaniem przypadków, w których jakichś przestępstw dokonywali Polacy. To właśnie on doprowadził do tego, że w tych działaniach uczestniczy ukraiński rząd. Teraz Wiatrowycz chce by wprowadzono do powszechnego użytku ukraińskie „Heil Hitler”.

– To wyjątkowy skandal – mówi historyk, Tomasz Sommer. – Potrzebny jest pilny reset stosunków polsko-ukraińskich, który obejmowałby deklarację, że do chwili uznania przez Ukrainę, że UON-UPA dokonały ludobójstwa na Polakach i uzyskania obietnicy, że we wszystkie miejsca mordów zostaną dopuszczeni polscy badacze, wszelka polsko-ukraińska współpraca będzie zawieszona.

