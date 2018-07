Pogadają o bzdurach za… prawie 200 milionów złotych. Tyle ma kosztować szczyt klimatyczny w Katowicach

O tym, że „ochrona środowiska” to gigantyczny przekręt, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak liczby robią wrażenie. Okazuje się, że Polska za blisko 200 milionów złotych organizuje pod koniec roku zjazd dla ekodarmozjadów.

Polski rząd ma jutro zająć się projektem noweli specustawy dot. szczytu klimatycznego w Katowicach. Z uzasadnienia wynika, że więcej pieniędzy ma trafić na jego organizację. Obowiązująca specustawa zakłada dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 127 mln zł.

Specustawa dot. organizacji grudniowego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24) reguluje m.in. kwestie dot. bezpieczeństwa, organizacji transportu, prac przygotowawczych, czy finansowania tego wydarzenia.

Uchwalona na początku br. specustawa zakłada, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację szczytu przeznaczy ponad 127 mln zł. W kwestii kosztów, ustawa przewiduje również wpłatę 30 mln zł z Funduszu na realizację celów ONZ-towskiej Konwencji Klimatycznej. Taką deklarację ws. finansowego wsparcia walki ze zmianami klimatu dwa lata temu złożyła ówczesna premier Beata Szydło.

Z opublikowanego wykazu prac Rady Ministrów wynika, że rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem noweli tej specustawy. Dotyczy ona m.in. zwiększenia środków na organizację szczytu.

O ile zwiększą się środki na organizację konferencji, tego nie wiadomo, ponieważ treść projektu nie jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z kolei w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępny jest tylko krótki opis proponowanych zmian.

Czytamy w nim, że projekt ma zapewnić m.in. możliwości wypłacania zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej, którzy od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia br. będą zabezpieczać szczyt w Katowicach.

Projekt przewiduje również „zwiększenie puli środków na dofinansowanie organizacji konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron”.

Jak wyjaśniono, zwiększenie kosztów wynika z toczących się uzgodnień z Sekretariatem Konwencji Klimatycznej w zakresie potrzeb organizacyjnych COP24 oraz z konieczności dyslokacji uczestników konferencji na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego.

„Dodatkowo nastąpił wzrost cen usług oferowanych na potrzeby organizacji Konferencji CO24, które znacznie przekroczyły oczekiwane wartości szacowane w oparciu m.in. o doświadczenia poprzednich konferencji organizowanych w Polsce. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i miasto Katowice sygnalizowały potrzebę podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych: MSWiA – w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas konferencji COP24 oraz wydarzeń towarzyszących, a miasto Katowice – w celu zapewnienia transportu uczestników konferencji COP24” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak dodano, ws. transportu uczestników szczytu przewidziane jest skorzystanie z usług Kolei Śląskich, nad którymi nadzór sprawuje samorząd województwa śląskiego. „Obowiązująca ustawa nie przewiduje zaangażowania administracji samorządowej województwa śląskiego, co ze względu na skalę faktycznych potrzeb w tym zakresie może stwarzać problemy natury organizacyjnej” – wskazano.

Projekt przewiduje ponadto, że wojewoda śląski będzie miał więcej czasu na opracowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas konferencji klimatycznej. Będzie go musiał przedstawić do 1 listopada, a nie jak stanowi specustawa do 1 września br.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W trakcie wydarzenia, w którym weźmie udział nawet 40 tys. uczestników z blisko 200 krajów, planowane jest m.in. przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie.

Polska już dwukrotnie była ich organizatorem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko, 2008-2009 – Maciej Nowicki i 2013-2014 – Marcin Korolec. Przewodniczącym szczytu w Katowicach będzie wiceminister środowiska Michał Kurtyka. (PAP)

