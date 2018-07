TVP broni Szpakowskiego: „Całym sercem z Dariuszem”

Dariusz Szpakowski, który komentował mecz Chorwacja-Rosja naraził się wielu komentatorom i mediom związanym z PiS-em. Ich zdaniem, robił to zbyt entuzjastycznie i kibicował piłkarzom Sbornej. Na falę hejtu, jaka zalała internet, zareagowały władze TVP Sport.

Nie zgadzam się na bezpardonowy atak na Darka Szpakowskiego. Na początku transmisji cytował słowa hymnów obydwu państw, podkreślając miłość do ojczyzny obydwu słowiańskich narodów. Przy bramkach Chorwacji i Rosji wykazywał się podobnym entuzjazmem. Wszelkie oskarżenia są absurdalne – napisał na Twitterze Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Poparli go również inni komentatorzy sportowi m.in. Włodzimierz Szaranowicz, Krzysztof Stanowski, Michał Pol i Mateusz Borek.

Jakiś wariat, w dodatku z ósmego szeregu wariatów, napisał coś o komentarzu Szpakowskiego i będziemy to wałkować przez dwa dni? Napisał to napisał. Różne rzeczy ludzie piszą, np. na drzwiach kibla i nikt o tym nie gada – oświadczył Stanowski na Twitterze.

Całym sercem z @DarekSzpakowski .My, komentatorzy sportowi,nie mieszamy się w politykę. Często politycy i publicyści polityczni próbują nas wciągać w swoje wojenki.Znam Darka lata i ten zarzut to absurd. Zwłaszcza,że sformułowany na antenie TVP Info w stosunku do komentatora TVP

