Boniek wprowadza w błąd w sprawie CV Jerzego Brzęczka i Kazimierza Górskiego

Po zaskakującym wyborze mało znanego Jerzego Brzęczka na stanowisko selekcjonera reprezentacji w piłce nożnej, prezes Zbigniew Boniek stara się przedstawić swojego wybrańca w jak najlepszym świetle.

Prezes PZPN powiedział: „Uważam, że Jerzy Brzęczek to jest najlepszy wybór, jakiego mogliśmy dokonać. Niedowiarkom chciałbym powiedzieć, żeby przypomnieli sobie, jakie CV w momencie obejmowania kadry mieli panowie Kazimierz Górski czy Antoni Piechniczek. Nie mieli wówczas takiego, jakie ma Brzęczek”.

Rozumiemy, że prezes Boniek stara się uwiarygodnić swojego wybrańca, kiedy na bezrybiu i rak ryba, ale to niestety nie jest prawdą.

Przypomnijmy jakie CV miał Kazimierz Górski w momencie wyboru na stanowisko selekcjonera. Porównamy oczywiście CV trenerskie, ponieważ obaj zostali zatrudnieni na stanowisku trenera, a nie piłkarza.

Kazimierz Górski – najważniejsze osiągnięcia

1960 – Legia Warszawa – wicemistrzostwo Polski

1961 – Legia Warszawa – III miejsce

1966 – 1970 – trener reprezentacji Polski U-19

Jerzy Brzęczek – cała trenerska kariera

2010 – 2014 – Rakowa Częstochowa (II LIGA) (umowa rozwiązana)

2014 – 2015 – Lechia Gdańsk (zwolniony)

2015 – 2017 – GKS Katowice (podał się do dymisji)

2017 – 2018 – Wisła Płock – 4 miejsce

Jerzy Brzęczek został wybrany ze względu na niespodziewany sukcesy Wisły Płock, która zajęła w ostatnich rozgrywkach ekstraklasy 4 miejsce.

Jak widać Jerzy Brzęczek w swoim CV nie tylko nie ma żadnego poważniejszego sukcesu, ale też nie ma, w odróżnieniu od trenera Górskiego, żadnego doświadczenia w pracy z reprezentacją na szczeblu innym niż dorosła ani też sukcesu w postaci zajęci miejsca na podium w ekstraklasie.

Nie chcemy przez to negować trenerskich zdolności trenera Jerzego Brzęczka, ale warto wiedzieć who is who.

Źródło: TVN24