Nawet tragedie i klęski żywiołowe wykorzystują do łgarstw, oszustw i manipulacji. CNN z ogromnym spadkiem oglądalności i wiarygodności [VIDEO, FOTO]

Aż o 41% spadła w ciągu roku oglądalność CNN. Według AdWeek stacja zajmuje dopiero 6 miejsce wśród kablówek w Stanach Zjednoczonych.

Właściciele CNN płaca wielką cenę za zaangażowanie polityczne stacji przeciwko Trumpowi, oszustwa i kłamstwa jakich dopuszczają się jej dziennikarze. Porównując te same tygodnie bieżącego i 2017 roku AdWeek wskazuje, że stacja straciła aż 41% widzów w ciągu dnia i aż 36% w tzw primetimie – paśmie o największej oglądalności. Ta wiodąca niegdyś stacja informacyjna zajmuje wśród kablówek dopiero 6.

Wyprzedza ją prowadzący w rankingach konserwatywny Fox News. Na drugim jest lewicowa MSNBC. Na kolejnym miejscu stacja sportowa ESPN, następnie kanał o domach i ogrodach HGTV, potem Nickoldeon dla dzieci i dopiero CNN

Najbardziej popularny program CNN Cooper Anderson 360 Stopni zajmuje dopiero 25 miejsce w rankingach.

Stacja po raz kolejny skompromitowała się w czasie nadawania relacji z huraganu Florence. Media obiegły zdjęcia największej gwiazdy CNN – właśnie Coopera Andersona stojącego w wodzie po pas i z „narażeniem życia” nadającego relacje. Wszyscy dookoła maja wodę po kostki, tylko dzielny reporter walczy z groźnym żywiołem. Do swej inscenizacji wciągnął nawet ofiarę huraganu, której również kazał stać w wodzie po pas.

Kompromitację CNN ‚przebił” tylko reporter kanału pogodowego, którego mało „nie porwał wiatr”.

There isn't a shred of INTEGRITY in the LYING FAKE NEWS media. pic.twitter.com/N4g1CSPW0f — United States Space Force (@SpaceCorpsUS) September 16, 2018

CNN can't even report on the weather without faking it. pic.twitter.com/RAhQsgZFDk — Mark Dice (@MarkDice) September 15, 2018