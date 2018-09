Salvini ostro do unijnego komisarza: „Przeproś i zamknij się!”

„To jest kolejny atak Europy na Włochy i rząd. […] Byłoby lepiej, gdyby przeprosił i się zamknął” – mówi Matteo Salvini w odpowiedzi na słowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Marcosa Sefcovica.

Zdaniem unijnego urzędnika Włochy są obecnie krajem antyeuropejskim.

„Byłem we Włoszech wiele razy i zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak ten wielki, ważny kraj europejski był prawdziwie proeuropejski” – mówił Sefcović.

Obok takich słów nie mógł przejść obojętnie wicepremier Włoch. Matteo Salvini nie ukrywa, że Włochy są teraz na świeczniku, przez podejście do nielegalnych imigrantów.

„Teraz się nami interesują, ale od lat eurodeputowani ignorowali nasze prośby o pomoc w zatrzymaniu najazdu. Osiedlili u nas 700 000 imigrantów” – podkreślił Salvini.

Dzisiejsza wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej to nie pierwszy atak na włoski rząd. Od kiedy jedną z czołowych postaci stał się antyimigrancki Salvini, co chwilę słychać głosy krytyki i nawoływania do „powrotu poprawnej polityki” Włoch.

źródło: VoiceofEurope.com / Wolność24.pl