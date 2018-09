Awantura na lewicy! Zandberg narzeka na Michalik, ale ta wbija mu szpilę

Szef partii Razem rzucił wyzwanie politykom, które przyćmione zostało komentarzem Elizy Michalik. Adrian Zandberg próbował się bronić, ale parytet płciowy wygrał.

Eliza Michalik napisała, ze „Zandberg to polityk cykliczny: uaktywnia się głównie przed wyborami” i że „pomiędzy go jakoś nie widać. Szef Razem postanowił się odgryźć.

– Przez ostatnie 3 lata Eliza Michalik zaprosiła mnie do swojego programu jeden raz – jesienią 2015 roku. Nie pojawiła się na żadnej z setek konferencji prasowych i akcji, które organizowaliśmy. Teraz zarzuca nam, że o Razem nic nie było słychać w mediach – napisał.

Klasyka wolnych mediów. Przez ostatnie 3 lata Eliza Michalik zaprosiła mnie do swojego programu jeden raz – jesienią 2015 roku. Nie pojawiła się na żadnej z setek konferencji prasowych i akcji, które organizowaliśmy. Teraz zarzuca nam, że o Razem nic nie było słychać w mediach :) https://t.co/V8fI23qXDC — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) September 19, 2018

Jednak Michalik postanowiła wpić szpilę prosto w czerwone serce Adriana Zandberga.

– Klasyka postępowania niektórych polityków: zauważasz, że niewiele robią, poza rzucaniem haseł przed wyborami i wiecowaniem na pokaz a oni na to: jak to nic nie robimy? Przecież zrobiliśmy setki „akcji” i konferencji prasowych! – napisała Michalik. Zandberg nie udzielił już na to żadnej odpowiedzi.

Klasyka postępowania niektórych polityków: zauważasz, że niewiele robią, poza rzucaniem haseł przed wyborami i wiecowaniem na pokaz a oni na to: jak to nic nie robimy? Przecież zrobiliśmy setki "akcji" i konferencji prasowych! https://t.co/4cogCSXqXU — Eliza Michalik (@EMichalik) September 19, 2018

Źródło: twitter.com