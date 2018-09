Trump ostro ostro potępił Niemcy. „Szczerze mówiąc uważamy, że to niewłaściwe”

Donald Trump mocno potępił Niemcy, za współfinansowanie gazociągu Nord Stream 2. Zarzucił Merkel, że ta zapłaciła Rosji 11 miliardów dolarów na ten cel. „Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów, szczerze mówiąc, uważamy, że jest to niewłaściwe” – powiedział Trump.

Rosyjski gazowy gigant energetyczny Gazprom, który jest głównym inwestorem w Nord Stream 2, jest dostarczycielem już około jednej trzeciej europejskich dostaw gazu. Prezydent USA wyraził uprzednio swoją dezaprobatę, grożąc sankcjonowaniem europejskich firm inwestujących w ten gazociąg już w październiku.

Będziemy nadal koordynowali nasze działania mające na celu przeciwdziałanie projektom energetycznym zagrażającym naszemu wspólnemu bezpieczeństwu, takim jak Nord Stream 2 – podkreślono w polsko-amerykańskiej deklaracji podpisanej przez prezydentów Polski i USA.

„Polska i Stany Zjednoczone będą pogłębiały współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy badali nowe możliwości wynikające z transformacji rynków energii oraz podejmiemy starania, aby zwiększyć dywersyfikację energetyczną w Europie, w czym główną rolę powinna odgrywać inicjatywa prywatna” – zapisano w deklaracji.

„Będziemy nadal koordynowali nasze działania mające na celu przeciwdziałanie projektom energetycznym zagrażającym naszemu wspólnemu bezpieczeństwu, takim jak Nord Stream 2” – dodano.

Polska i USA podkreśliły, że będą wspierały wzmożone działania na rzecz pogłębionej współpracy w zakresie energii oraz dywersyfikacji jej źródeł. Oba państwa zobowiązały się do ustanowienia „Polsko-amerykańskiego dialogu w dziedzinie energii”.

Na konferencji prezydent USA dodatkowo zaatakował Niemcy i stwierdził: „Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów, które, szczerze mówiąc, uważamy, że jest to niewłaściwe.”

„Nigdy nie uważaliśmy, że jest to właściwe i, z pewnością, jest to bardzo niekorzystne dla narodu niemieckiego” – dodał.

Nord Stream 2 spotkał się również z ostrą krytyką ze strony niektórych państw europejskich, w tym Ukrainy, która każdego roku traci na opłatach za tranzyt miliardy dolarów.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział, że projekt to „polityczna łapówka za lojalność wobec Rosji”.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg o zdolności przesyłowej 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Według obecnego harmonogramu ma być gotowy do końca 2019 roku.

Jedynym właścicielem Nord Stream 2 jest Gazprom, partnerami finansowymi w przedsięwzięciu są europejskie firmy: Engie, OMV, Shell, Uniper i Wintershall. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Przeciwne budowie gazociągu są też Stany Zjednoczone.

Źródło: express.co.uk