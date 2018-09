[NASZ NEWS] Inwestowałeś w energooszczędny dom? Byłeś frajerem! Minister Środowiska pokryje koszty z kieszeni podatników

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Król poinformowali na konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

„Miło nam poinformować, że testy systemu informatycznego obsługującego Program Czyste Powietrze przebiegły pomyślnie. To dobry sygnał, że możemy rozpocząć nabór wniosków” – powiedział minister Kowalczyk.

Od 19 września obywatele będą mogli składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej drogą elektroniczną. Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Od 4 września br. resort środowiska przeprowadził już ponad 400 spotkań, a w tym tygodniu zaplanowanych jest 230. Spotkania odbędą się w każdej gminie w Polsce, aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Czyste Powietrze” na stronie Ministerstwa Środowiska.

„Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo, przeprowadzimy nie tylko termomodernizację 3 mln domostw. Przede wszystkim zyska na tym stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów” – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Jak widać Ministerstwo Środowiska zamierza hojnie sypnąć pieniędzmi z kieszeni podatnika. Mimo gigantycznych kosztów programu porównywalnych z kosztami modernizacji polskiej armii nie będzie raczej protestów ani opozycji, ani oburzonych obywateli. Kampania medialna dotycząca smogu skutecznie przygotowała społeczeństwo na te wydatki. To co ginie z oczu to przykry fakt, iż osoby które zainwestowały z własnych środków w ekologiczne rozwiązania znów okazały się zwykłymi frajerami. Państwo po raz kolejny robi wszystko aby wykazać że Ci, którzy mają własną inicjatywę, nie realizowali jej za własne pieniądze tylko poczekali aż zapłaci za to podatnik. Jest też więcej niż pewne, że będziemy w przyszłości pisali na temat nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem przeznaczonych na program środków.

