Gajos o „Klerze”: W filmie nie ma nic, co obrazi ludzi głęboko wierzących ale i myślących. Opowieść Wojtka da nam dużo do myślenia [VIDEO]

Janusz Gajos w spocie promującym film „Kler” powiedział, że film nie powinien urazić osób wierzących. Oprócz tego wyznaje, że „szanuje biskupa Pieronka”, znanego m.in. z wypowiedzi w stylu „jestem antyklerykałem” oraz występowania na Przystanku Woodstock.

– Widziałem jego [Smarzowskiego – red.] filmy, które są zawsze zanurzone w taką rzeczywistość, która nie daje spokoju ludziom po wyjściu z kina. To jest bardzo istotne – mówi aktor.

– W tym filmie, mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma nic takiego, co by mogło obrazić ludzi głęboko wierzących ale myślących jednocześnie – przekonuje Gajos. – Opowieść Wojtka da nam dużo do myślenia – dodaje.

Oprócz tego twierdzi, że jego zdaniem Smarzowski „bardzo poważnie podszedł do tego problemu opowiadając o ludziach”.

Źródło: youtube.com