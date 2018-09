Skandal! Jeszcze większa inwigilacja fiskusa. Teraz wbrew prawu chcą wykorzystać nasze dane z banków

Fiskus chce, by banki udostępniały adresy IP swoich klientów. Jest to jednak z sprzeczne z RODO. Adres IP należy bowiem do danych osobowych.

Projekt rządowej ustawy z 4 czerwca tego roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw poszerza obowiązki informacyjnej instytucji obowiązanych na temat swoich klientów. Wśród nich są banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają przekazywać fiskusowi m.in. adresy IP.

Miałyby być to adresy, z których następowały logowania do usług bankowości elektronicznej umożliwiających dostęp do rachunku podmiotu kwalifikowanego. Do tego należałoby wskazać osobę, która dokonała logowania oraz datę i godzinę logowania. Oprócz tego wspomniane instytucje miałyby przekazywać adresy IP z których złożone dyspozycje przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego, również ze wskazaniem osoby, daty i godziny.

Poza IP, banki i SKOK-i miałyby przekazywać inne informacje, jak np. dane identyfikacyjne, pełnomocników właściciela rachunku, numery rachunków VAT przedsiębiorców i wielu innych.

Eksperci zauważają, że jest to sprzeczne z RODO, które 25 maja zaczęło obowiązywać w Polsce. Z kolei na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 października 2016 roku wynika, że numer IP należy do danych osobowych.

Fiskus jednak zdaje się tym nie przejmować. – Resort finansów nie ukrywa tego, że adres IP stanowi dane osobowe podlegające ochronie RODO. Jednakże jako podstawę prawną legitymującą do pozyskiwania informacji o adresie IP podmiotu kwalifikowanego wskazuje art. 6 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia, uznający „za zgodne z prawem przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi” – pisze radca prawny Robert Nogacki. Dodaje też, że „pomysłodawcy zmian przyznają również, że prawo do pozyskiwania informacji o adresach IP podatników już przysługuje fiskusowi”.

Źródło: interia.pl