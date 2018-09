Jednorazowy atak na synagogę w Gdańsku wywołał międzynarodowe oburzenie. Po atakach na kościoły i ambasadę RP w Izraelu cisza

W samym Radomiu tylko na przełomie lipca i sierpnia zanotowano pięć włamań do kościołów katolickich. W Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt takich przypadków. Tymczasem wielkie larum, włącznie z potępieniem przez ambasadora USA, wywołuje… jednorazowe wrzucenie kamienia do synagogi.

Rzucenie kamienia do gdańskiej synagogi potępiła już ambasador USA, Georgette Mosbacher. Ambasada USA w Warszawie potępia nienawistny i destrukcyjny czyn popełniony wobec gdańskiej synagogi podczas Jom Kippur, najświętszego żydowskiego święta. Stoimy u wszystkich tych, którzy zjednoczyli się w obliczu tego ataku – napisano na oficjalnym profilu amerykańskiej ambasady w Polsce.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie potępia pełen nienawiści, destrukcyjny akt wymierzony w synagogę w Gdańsku, dokonany podczas Jom Kipur – najważniejszego żydowskiego święta. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy zjednoczyli się w obliczu tego incydentu. — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 21, 2018

Tymczasem próżno szukać jakichkolwiek słów potępienia ze strony ambasadora USA czy jakiegokolwiek innego państwa w razie włamania do kościoła w Polsce. Lokalne media informują, że tylko na przełomie lipca i sierpnia w Radomiu miały miejsce pięć włamań do katolickich świątyń.

Włamania miały charakter w większości złodziejski. Część jednak dokonywana była z przyczyn wyłącznie chuligańskich. Katolickie media w Polsce co kilkanaście dni informują o podobnym zdarzeniu na terenie naszego kraju.

Przypominamy również, że USA nie zareagowało w żaden sposób, gdy w lutym polska ambasada w Izraelu została zaatakowana przez nieznanych sprawców. Po protestach Żydów przeciwko polskiej ustawie o IPN ktoś namalował wulgarne wobec Polaków napisy na ogrodzeniu.

Czy więc jesteśmy państwem partnerskich? A może jednak – wbrew propagandzie poszczególnych rządów III RP – postkolonialnym Bantustanem Europy?

Źródło: echodnia.eu/rp.pl/wprost.pl