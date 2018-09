Najnowsze doniesienia z Iranu. Co najmniej 24 osoby zabite w masakrze w czasie wojskowej parady [VIDEO, FOTO]

24 osoby zginęły, a 53 zostały ranne w zamachu, do którego doszło w sobotę rano na paradzie wojskowej w Ahwazie w południowo-zachodnim Iranie. Kilkunastu zabitych to żołnierze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

„Jest wiele ofiar wśród cywilów, w tym kobiety i dzieci, obserwatorzy parady” – napisała państwowa agencja Irna, powołując się na anonimowe źródło we władzach.

Do przeprowadzenia zamachu przyznała się antyrządowa organizacja o nazwie Arabski Ruch Walki o Wyzwolenie Ahwazu.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych oświadczył, że napastnicy nie byli członkami Państwa Islamskiego. Według irańskiej armii byli oni powiązani z USA i Izraelem. Jej zdaniem napastnicy byli przeszkoleni „w dwóch krajach Zatoki”.

Odnosząc się do sobotniego zamachu, szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze: „Terroryści zrekrutowani, wyszkoleni, uzbrojeni i opłaceni przez zagraniczny reżim zaatakowali Ahwaz. Iran odpowie bezzwłocznie i zdecydowanie w obronie życia Irańczyków”.

Minister obarczył odpowiedzialnością za zamach kraje regionu i ich „amerykańskich mistrzów”. Reuters zaznacza, że zazwyczaj w ten sposób rządzący w Iranie odnoszą się do Izraela i Arabii Saudyjskiej. Zarif poinformował, że wśród poszkodowanych są dzieci i dziennikarze.

Napastnicy celowali w trybunę, na której zgromadzili się przedstawiciele władz, by obserwować paradę organizowaną w rocznicę rozpoczęcia wojny iracko-irańskiej z lat 1980-1988. Atak trwał ok. 10 minut. Agencja Fars podaje, że obserwatorzy parady początkowo uznali strzelaninę za część inscenizacji. „Po tym, jak kilka osób zostało rannych, zdali sobie sprawę, że to atak terrorystyczny” – pisze agencja. Według niej napastników było co najmniej dwóch.

– Niech wrogowie sobie nie wyobrażają, że mogą zyskać godność poprzez ten grzeszny ruch. Naród Iranu i siły zbrojne odpowiedzą na to – powiedział cytowany przez agencję Irna generał Jahja Safawi, doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego ajatollaha Alego Chameneia i były dowódca Strażników Rewolucji.

Państwowa telewizja podała, że napastnicy to „takfiri”. „Takfiri” to określenie stosowane wobec sunnickich bojowników, zwłaszcza tych należących do organizacji IS.

W sobotę w Iranie obchodzony jest narodowy dzień sił zbrojnych.

اولین تصاویر از حمله تروريستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز pic.twitter.com/j1PFsjzwSl — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 22, 2018

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

*هر ۴ تروریست‌ حادثه امروز اهواز به هلاکت رسیدند

*تروریست‌ها از چند روز قبل سلاح‌هایشان را نزدیک محل رژه مخفی کرده بودند

*سلاح این تروریست‌ها کلاشینکف بودهhttps://t.co/vnx8mxIRno pic.twitter.com/tF0PqHBPsp — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 22, 2018

تکذیب شهادت یک خبرنگار در حمله تروریستی اهواز اسماعیل طرفی مدیرمسول پایگاه خبری عصر جنوب:

*خبر شهادت خبرنگار این پایگاه خبری در حادثه تیراندازی امروز در اهواز صحت ندارد

*خوشبختانه خبرنگار این پایگاه خبری در سلامت استhttps://t.co/vnGxJONglx pic.twitter.com/O5oFfIXIYK — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 22, 2018

واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به حمله تروریستی در اهواز:

بر اساس کلیت اخبار رسیده به ما در پوشش امنیتی و انتظامی مراسم ضعف وجود داشته

توان دفاعی و نظامی ایران با یک اقدام تروریستی کور زیر سوال نمی‌رود

مراسم رژه در بیش از هزار شهر بدون هیچ مشکلی برگزار شدhttps://t.co/YW3bjXx3tc pic.twitter.com/9RNrEZwc9Y — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 22, 2018

Źródło: PAP/NCzas