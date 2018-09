Żenada czy hit? Ksiądz rapuje pod nutę „Nienawiść do policji” Hemp Gru. „ChWDP – Chrystus wam daje pokój”! [VIDEO]

Ks. Adam Anuszkiewicz, kapelan białostockiego ośrodka dla trudnej młodzieży oraz egzorcysta archidiecezji białostockiej opublikował przeróbkę kawałka „Nienawiść do policji” Hemp Gru. Jego wersja nazywa się „Miłość do Kościoła”. Zaczyna się od apelu, by nie osądzać wszystkich kapłanów na podstawie błędów pojedynczych osób.

– Miłość do Kościoła – tak zostałem wychowany, choć widziałem, że niektórzy księża to dzbany – zaczyna w kawałku ksiądz. To nie jedyna prowokacyjna fraza w klipie.

– ChWDP! ChWDP! Chrystus wam daje pokój – rapuje. Wspomina także o swojej posłudze w poprawczaku. – Świat za kratami – oj nie jest kolorowy. Dlatego jestem pomagać gotowy każdemu komu nogi się ślizgają. Choć czasem na tę pomoc wywalone mają – rapuje i pokazuje w teledysku słynny „gest Kozakiewicza”.

Ks. Anuszkiewicz został wyświęcony dopiero w wieku 37 lat. Wcześniej przez 10 lat pracował jako inżynier. Oprócz zajmowania się młodzieżą w poprawczaku, jest jednym z trzech egzorcystów na terenie archidiecezji białostockiej. Samo nagranie wzbudza dość skrajne emocje.

Źródła: youtube.com/gosc.pl/wspolczesna.pl