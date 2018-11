Europa na krawędzi wojny. Gorąco na linii Rosja-Ukraina. Rosyjski okręt staranował ukraiński

Na terenie Morza Azowskiego doszło do starcia dwóch okrętów – rosyjskiego oraz ukraińskiego. Rosjanie uważają obszar, na którym doszło do konfrontacji za swój, bowiem w ich opinii znajduje się on na ich wodach terytorialnych.

Według doniesień ukraińskiej agencji informacyjnej UNIAN, trzy jednostki Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy padły ofiarą agresji ze strony pogranicznych okrętów Federacji Rosyjskiej gdy płynęły przez Morze Azowskie z Odessy do portu w Mariupolu.

Według strony ukraińskiej rosyjski okręt ochrony wybrzeża Don staranował jeden z okrętów ukraińskich – holownik, który w efekcie ma uszkodzony silnik oraz poszycie. Dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej zarzuciło Rosji, że ta „odmawia zabezpieczenia praw swobody żeglugi, gwarantowanych umowami międzynarodowymi”.

W odpowiedzi rosyjska agencja informacyjna TASS podała komunikat krymskiego oddziału służby pogranicznej Rosji, która poinformowała, że „trzy okręty wojenno-morskich sił Ukrainy wtargnęły na terytorialne wody kraju i niebezpiecznie manewrują”.

Rosjanie oskarżają Ukrainę, że ta nie tylko naruszyła prawo międzynarodowe wpływając okrętami na rosyjskie wody terytorialne, ale także zarzuciła załodze okrętów ignorowanie poleceń pograniczników.

Nad Morzem Azowskim ulokowane są dwa ważne dla Ukrainy porty w Mariupolu i Berdiańsku. W związku z zajęciem przez Rosję Krymu ma do nich ograniczony dostęp. To może być początek kolejnych problemów dla Ukrainy bowiem Franc Klincewicz, wiceszef komisji ds. obrony i bezpieczeństwa izby wyższej rosyjskiego parlamentu zagroził, że Rosja może zamknąć Morze Azowskie dla ukraińskich statków.

