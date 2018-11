Śmigłowiec tureckiej armii spadł na dzielnice mieszkaniowe w Stambule. Zginęły 4 osoby (FOTO+VIDEO)

Czterech żołnierzy tureckich zginęło, a jeden został ranny gdy śmigłowiec, którym lecieli rozbił się w dzielnicy mieszkaniowej Stambułu.

Należący do tureckiej armii śmigłowiec UH-60A Black Hawk, odbywający lot szkoleniowy, spadł w dzielnicy Sancaktepe, w azjatyckiej części miasta. Maszyna uderzyła w dach czteropiętrowego budynku, a następnie rozbiła się między dwoma blokami mieszkalnymi i rozpadła na dwie części.

3 soldiers martyr and 1 wounded Reason: technical malfunction pic.twitter.com/9MyyKCobwT

Four soldiers killed after military helicopter crashes in Istanbul neighborhood pic.twitter.com/skzJnlGZWq

