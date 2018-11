Świnia Pigcasso utalentowanym malarzem? Oceń sam (VIDEO)

Świnia o imieniu Pigcasso jest podobno utalentowanym malarzem z Południowej Afryki. Tak twierdzi jej właścicielka. Zamiast trafić do rzeźni dostała od losu nową szansę.

Pigcasso została ocalona przez swoją obecną właścicielkę Joanne Joefson. Uważa ona, że świnie są zdecydowanie bardziej inteligentne niż sądzą ludzie. Pigcasso stosuje jedyną w swoim rodzaju metodę malowania. Czy jest lepsza od niektórych artystów performerów? To każdy musi ocenić sam.

Pigs are more intelligent than people realize 🐷 pic.twitter.com/GxT8hmdNPx

— INSIDER (@thisisinsider) November 19, 2018