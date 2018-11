Izrael zaatakował w Syrii. To pierwszy taki atak od czasu zestrzelenia rosyjskiego samolotu Ił-20. Celem składy broni Hezbollahu [VIDEO]

Izraelskie samoloty zaatakowały cele związane z proirańskim Hezbollahem w południowej Syrii. Był to pierwszy atak od czasu zestrzelenia rosyjskiego samolotu Ił-20.

Celem ataku były składy amunicji w okolicach al-Kiswah na południe od Damaszku należące do proirańskiego Hezbollahu. Syryjczycy, jak zawsze, twierdzą, iż zestrzelili wszystkie nadlatujące rakiety. Brak doniesień o ofiarach.

Izraelskie lotnictwo wykorzystało do ataku samoloty F-16 Sufa i broń typu stand-off, rakiety powietrze-ziemia Delilah, które zostały wystrzelone z samolotów lecących nad terytorium Izraela.

#BREAKING: This video shows Pantsir-S1 or S2 of #Syrian Arab Air Defense Force scoring at-least 3 kills on Delilah cruise missiles of #Israel Air Force over Al-Kiswah near #Damascus using 57E6 and 57E6-E missiles and firing constantly their 2A38M 30mm autocannons two hours ago. pic.twitter.com/RsL32mrF8R

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) November 30, 2018