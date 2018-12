Ale jazda! Isabel Marcinkiewicz nie dość, że oskubała Kaza, to teraz będzie gwiazdą Big Brothera!

Pod koniec października tego roku związek byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza i Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz oficjalnie się zakończyło. Okazuje się, że wolna „Isabel” właśnie otrzymała ciekawą propozycję zawodową.

Sprawa rozwodu ciągnęła się bardzo długo. Czytelnicy w pewnym momencie mieli dość tej „mydlanej opery”. Przypomnijmy, że wniosek o rozwód został złożony w 2015 roku. Walka toczyła się m.in. o wysokość alimentów, które miał płacić „Kaz”. W końcu jednak sąd orzekł o rozwodzie, a była żona może cieszyć się solidnym wsparciem finansowym ze strony ex-małżonka.

Ale to nie koniec! Wolna już „Isabel” właśnie otrzymała ciekawą propozycję zawodową. Ze swoimi „fanami” podzieliła się ciekawą informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak twierdzi, ex premierowa, dostała propozycję udziału w reaktywowanym show telewizji TVN – Big Brother.

„Isabel” trochę droczy się ze swoimi fanami:

W odpowiedzi na zaproszenie pomyślałam sobie -…hmm…- że z jednej strony byłaby to możliwości zarobku, ale kosztem czego? po pierwsze mój stan zdrowotny jest barierą pomimo, że zapewniono mnie o bacznie czuwajacej ekipie lekarskiej na miejscu. Ach, czego nie zrobią, aby zachęcić do udziału?! A może to czysta ignorancja?! 🤔😉

Z drugiej strony nie omieszkała wbić szpilki Kazimierzowi:

Poza tym w drugiej – a może i powinno być w pierwszej – kolejności to ja miałam ,Big Brothera’ przez tyle lat, będąc w związku z byłym mężem. Chyba już wystarczy…?!! oddycham wolnością. 🤗

…

pół żartem pół serio – Czy nie lepiej żeby zaproponowali mojemu byłemu mężowi? ( on lubi bywać w tv i kamery)😎

news z ostatnej chwili:ni stąd, ni zowąd otrzymałam propozycję udziału w nowej serii programu Big Brother. czyli fani… Opublikowany przez Izabela OlchowiczMarcinkiewicz Czwartek, 29 listopada 2018

źródło: facebook.com