Jeszcze więcej rozdawnictwa. Poseł Prawicy RP przebija PiS. Na serio proponuje „1000plus”!

Prawica RP będąca w cieniu PiS i niemająca szans na samodzielne znalezienie się w Sejmie wpadła na pomysł jak podreperować swoje notowania, a jednocześnie być zgodnym ze swoimi przekonaniami. Poseł tej partii Jan Klawiter (startujący z listy PiS, ale nienależący do tego klubu) zaproponował 1000 zł na trzecie dziecko.

Poseł Prawicy RP Jan Klawiter złożył w Sejmie poprawkę do ustawy budżetowej na 2019 r. i chce, by w przyszłorocznym budżecie rząd zarezerwował dodatkowe 4 mld zł na program 500 plus.

– Rodziny na trzecie i kolejne dziecko powinny otrzymywać 1000 zł, bo tylko dzięki temu kobiety będą chciały rodzić więcej dzieci. To uhonorowanie rodziców, którzy poświęcają czas dzieciom i mają cały szereg obowiązków, a co za tym idzie, ograniczonych możliwości w życiu zawodowym – mówi wnioskodawca.

Dziś matka trójki dzieci dostaje 1000 zł, a dzięki naszym zapisom będzie dostawać 1500 zł. Czas poświęcony dzieciom to inwestycja w wychowanie narodu – komnetuje to europoseł Prawicy RP Marek Jurek.

Pomysł spotkał się od razu ripostą PiS. Nie negując intencji wnioskodawcy skrytykował go Tadeusz Cymański.

– Piękny pomysł, nieba bym mu przychylił, ale kompletnie nierealny. Złożyć można każdy wniosek, ale trudniej go wykonać. 4 mld zł to gigantyczna kwota, to już nawet nie baśń, a bajka!-

